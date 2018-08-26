Şehit Teğmen Celal Dağlı, son yolculuğuna uğurlandı 

Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve 4 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Teğmen Celal Dağlı\'nın (25) cenazesi, memleketi Ankara\'da kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aysel ve Mehmet Dağlı çiftinin 3\'ü kız, 2\'si erkek 5 çocuğundan biri olan Celal Dağlı, Doğubayazıt ilçesinin Kozluk Karakolu üst bölgesine 21 Ağustos 2018 tarihinde PKK\'lı teröristler tarafından ateş açılması sonucu başından yaralandı. Piyade Teğmen Celal Dağlı, helikopterle Erzurum\'daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Teğmen Dağlı, dün akşam doktorların tüm müdahalesine karşın şehit oldu.

Teğmen Celal Dağlı\'nın cenazesi Erzurum\'da düzenlenen tören sonrası memleketi Ankara\'ya getirildi. Öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisinde kılınan cenaze namazına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Meclis Başkanvekili Levent Gök, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, kuvvet komutanları, emniyet müdürleri, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze namazı sonrasında şehidin anne ve babası Aysel ve Mehmet Dağlı ile kardeşleri ve nişanlısı cenaze uğurlanırken güçlükle ayakta durabildi. Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze namazı

-Şehit yakınları

-Cenazenin götürülmesi

-Detay

Haber:Nursima KESKİN - Kamera: Gizem KARADAĞ /ANKARA ,(DHA)

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