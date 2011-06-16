-ŞEHİT TEĞMEN CANER GÖNYELİ TATBİKATI SONA ERDİ TCG GAZİANTEP FIRKATEYNİ (A.A) - 15.06.2011 - Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2011 Arama-Kurtarma Tatbikatı, gece düzenlenen arama kurtarma çalışmalarının ardından başarıyla tamamlandı. Tatbikatın deniz safhasının ikinci bölümünde, KKTC karasularında Zeytin Burnu'nun 5 mil açıklarında Türkiye arama kurtarma hattı içinde bir deniz uçağından gelen tehlike sinyalinin ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları icra edildi. Kaza yapan uçağın 2 personeli arama kurtarma helikopterince, diğer personeli ise sahil güvenlik botları tarafından başarıyla kurtarıldı. Tatbikatın tamamlanmasının ardından Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Nusret Güner, geminin hangarında düzenlediği basın toplantısında, tatbikatın çok başarılı geçtiğini bildirdi. Tatbikat ile Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arama kurtarma unsurlarının koordineli ve birlikte çalışmasının denendiğini ifade eden Koramiral Güner, tatbikat sayesinde iki ülke arasında koordinasyon ve işbirliğinin artırıldığını, arama kurtarma harekatı konusunda komuta kontrol ve muhabere usullerinin denendiğini belirtti. Deniz ve hava taşımacılığının artmasının arama kurtarma çalışmalarının önemini artırdığını vurgulayan Koramiral Güner, tatbikatta uygulanan senaryolar ile katılan unsurlar hakkında da bilgi verdi. Tatbikatı 6 ülkeden 10 yabancı gözlemcinin yanı sıra yerli temsilcilerin de izlediğini dile getiren Koramiral Güner, şöyle konuştu: ''Arama kurtarma sorumluluk sahamız dahilinde her türlü deniz ve hava şartında arama kurtarma faaliyetlerinin 24 saat süreyle Türkiye ve KKTC tarafından koordineli ve işbirliği içinde en iyi şekilde icra edilebileceği Türk ve dünya kamuoyuna bir kez daha gösterilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak çevre denizlerimizde meydana gelebilecek bir kazaya kısa sürede reaksiyon gösterebilecek, gece ve gündüz şartlarında görev yapabilen etkili bir arama kurtarma organizasyonuna ve yurt sathına yayılmış unsurlarla yeterli imkan kabiliyetine sahibiz.'' Konuşmasının ardından Koramiral Güner, sadece ''tatbikatla ilgili soru alabileceğini'' belirtti. Bir gazetecinin tatbikata Suriye, İsrail ve Libya'dan temsilcilerin de davet edilip edilmediğini sorması üzerine Koramiral Güner, tatbikatın planlanmasının Genelkurmay Başkanlığınca yapıldığını, kendisinin ise tatbikatın koordinesi konusunda görevli olduğunu bu nedenle davet edilen ülkeler konusunda bilgi sahibi olmadığını söyledi. Koramiral Güner, tatbikatın tamamlanmasının ardından ay tutulmasının başladığını bunun da tatbikata ayrı bir güzellik kattığını da ifade etti. -AY TUTULMASINI İZLEDİLER- Koramiral Güner, basın toplantısının ardından geminin hangarından üs güverteye çıkarak burada KKTC 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, KKTC Başbakanı İrsen Küçük, KKTC Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Adem Huduti ve KKTC'li bazı bakanlarla ay tutulmasını izledi. TCG Gaziantep Fırkateyninin Gazimağusa Limanı'na yanaşmasının ardından tatbikat sona erdi.