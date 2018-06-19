Özgür Deniz KAYA-Güven USTA/GİRNE, (DHA) KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)\'nde düzenlenen \"Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma Tatbikatı\'nın kara safhası tamamlandı.

Doğu Akdeniz’de, KKTC hava sahası, kara suları ve topraklarında ve Türkiye’nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda gerçekleştirilen ve geleneksel hâle gelen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma Tatbikatı\'nın kara safhası sona erdi. Tatbikatta KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının tasarlayıp ürettiği insansız hava aracı (İHA) “Multicopter” de kullanıldı.

DÜŞEN UÇAKTAKİ YOLCULAR KURTARILDI

Tatbikatın kara safhası KKTC’nin 101 Evler (St.Hilarion) bölgesinde bugün yapıldı. Senaryoya göre; İzmir-Ercan güzergâhında uçuş yapan özel bir havayolu şirketine ait Boeing 727 tipi yolcu uçağı, iniş için alçalmaya başladığı sırada, Girne semalarında tehlike sinyali verdi. Bunun üzerine, Türkiye’den ve KKTC’den bölgeye sevk edilen arama kurtarma uçağı, arama kurtarma helikopteri ve karadan intikal eden ekipler düşen uçaktaki yolcuları kurtardı ve görev başarıyla tamamlandı.

TATBİKATTA İHA KULLANIMINA DEVAM EDİLDİ

Öte yandan KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının bazı parçaları ithal olmakla birlikte, kendi bünyesinde tasarladığı ve ürettiği Multicopter, tatbikatın kara safhasında, bu yıl da görev yaptı. Arama ve kurtarma faaliyetlerinde, havadan değerlendirme ve görüntüleme hizmeti vermesi amacıyla üretilen ve ilk olarak 2016 yılındaki tatbikatta kullanılmaya başlanan Multicopter, senaryo gereğince, bölgesel alan taraması yaparak ormanlık alanda arama faaliyeti gerçekleştirdi. Muhticopter, üzerinde faydalı yük olarak 30x optik yakınlaştırma özellikli ve gece görüş yeteneğine sahip HD kamera taşıyor.

KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI DA TATBİKATA KATILDI

Tatbikatın seçkin gözlemci gününe KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Türkiye Cumhuriyeti Akdeniz Bölge Komutanı Önder Gürbüz katıldı.

TATBİKATTA 5 ÜLKEDEN GÖZLEMCİLER YER ALDI

Arama kurtarma tatbikatının ilk bölümü olan kara safhasına Türkiye ve KKTC dışında; Somali, Filistin, Kosova, Burkina Faso Pakistan ve Birleşmiş Milletler’den yabancı gözlemciler başta olmak üzere, çok sayıda davetli katıldı. Tatbikatın basın brifingine katılanlar arasında, Şehit Teğmen Caner Gönyeli\'nin eşi Nükhet Gönyeli, kızları Nihal ve Nil Gönyeli ile torunu Nükhet Şehsuvaroğlu başta olmak üzere çok sayıda yakını yer aldı.

TÜRKİYE VE KKTC\'DEN ÇOK SAYIDA KURUM KATILIYOR

Deniz ve kara olmak üzere 2 safhada ve 3 farklı senaryo dâhilinde gerçekleştirilmesi planlanan tatbikatta, arama kurtarma operasyonları için görevlendirilen sivil ve askeri kurumlar arasında Türkiye Cumhuriyeti’nden; Genelkurmay Başkanlığı ve bağlı kuvvetler, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu, KKTC’den; Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Özel Görev Kuvvetleri Komutanlığı, Havacılık Birlik Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited Şirketi yer alıyor.

DENİZ SAFHASI YARIN YAPILACAK

Tatbikatın deniz safhası ise TCSG GÜVEN (702) gemisi başta olmak üzere çok sayıda helikopter, uçak ve askeri unsur ile birlikte 2 farklı senaryoya dayandırılarak, 20 Haziran’da, Gazimağusa açıklarında, KKTC kara suları dışında, Türk arama kurtarma bölgesi içerisinde gerekleştirilecek.

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