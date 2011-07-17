-ŞEHİT TAZİYESİ DÖNÜŞÜ KAZA ZONGULDAK (A.A) - 16.07.2011 - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Dedeler köyünde, ''patpat'' olarak isimlendirilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında hain saldırıda şehit olan ve bugün düzenlenen törenle toprağa verilen Jandarma Komando Piyade Çavuş Noyan Aydın'ın (24) Dedeler köyünde ikamet eden ailesine taziyeye gidenlerin bulunduğu Asım Şen'in kullandığı tarım aracı, köy yakınlarında kanala devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile aracın römorkunda bulunan Yaşar, Refiye, Gülsüm, Saniye ve Emin Şen, İsmail ve Meliha Sevil, Zeliha ve Ayşe Sever ile Muzaffer Çakır, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.