Şehit Sözleşmeli Onbaşı, Adana'da gözyaşlarıyla uğurlandı

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, sınırın sıfır noktasında yol güvenliğini sağlayan hudut birliğine, Irak\'ın kuzeyindeki Basyan Khala Dağı bölgesinden PKK\'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 3 askerden Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç (27), memleketi Adana\'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin nişanlısı Ayyüce Önal\'ın (23), \"Baktığım her yerde Muhammet\'i görüyorum. Dünya bana dar geliyor\" diye yaktığı ağıt yürekleri dağladı.

Adanalı Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç için Sabancı Merkez Camii\'nde tören düzenlendi. Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti Adana Milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı, Tamer Dağlı, Necdet Ünüvar, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, kent protokolü, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

\'DÜNYA BANA DAR GELİYOR\'

Şehidin nişanlısı Ayyüce Önal, ağabeyine sarılarak \"Baktığım her yerde, her insanda, çiçeklerde bile Muhammet\'i görüyorum. Dünya bana dar geliyor\" diye uzun süre ağıt yaktı. Önal, ardından şehit nişanlısının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak öptü. Şehit Muhammet Koç\'un annesi Rükiye Koç ve çok sayıda yakını da tabuta sarılıp ağladı. Şehidin baygınlık geçiren kardeşlerine sağlık ekipleri müdahale etti.

İl Müftüsü Hasan Çınar\'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından dualar edildi, helallik verildi. Şehit Muhammet Koç\'un tabutu daha sonra askerler tarafından omuzlanarak, top arabasına konuldu. Şehidin güçlükle ayakta durabilen babası Şakir Koç\'a Vali Mahmut Demirtaş ve milletvekili Tamer Dağlı ellerinden tutarak destek verdi. Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç, Asri Mezarlığı\'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Yaklaşık 5 yıldır askeriyede görev yapan Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Koç\'un, doğu görevinin bitmesine 4 yıl kaldığı, son olarak da bir ay önce izinli olarak babaevine geldiği öğrenildi.



