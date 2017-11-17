Şehit Sözleşmeli Er Kabakkaya, memleketine getirildi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- IRAK\'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er 25 yaşındaki Sefa Kabakkaya\'nın cenazesi sabaha karşı memleketine getirildi. Şehit Kabakkaya, Ordu-Giresun Havalimanı\'nda törenle karşılandı.

Irak\'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya\'nın cenazesi memleketi Ordu\'ya getirildi. Ordu-Giresun Havalimanı\'na sabaha karşı getirileh şehikt Kabakkaya için karşılama töreni düzenlendi. Buradaki törene Ordu Valisi Seddar Yavuz, İl Jandarma Komutan Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, şehit babası Birol, annesi Nurcan Kabakkaya, yakınları, daire müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis ve askerler katıldı.

\"BEN SENİ BÖYLEMİ ALMAYA GELECEKTİM YAVRUM?\"

Şehidin cenazesi uçaktan indirilerek tören mangası tarafından omuzda cenaze aracına taşındı. Havalimanından Altınordu İlçesi\'ne bağlı Şahincili Mahallesi\'nde babasının evine götürüldü. Şehit oğlunun tabucu askeri erkan tarafından omuzda taşınırken arkasından cenaze aracına kadar yürüyen anne Nurcak Kabakkaya, \"Aşkım sen benim ömrümüde alsaydın ya, yavrum beni de alsaydın ya, ben sana canlarımı seve seve verirdim. Ben seni böylemi almaya gelecektim yavrum. Aşkım, bebeğim benim. Allah\'ım dayanılacak acılar değil bunlar, yardım et Allah\'ım\" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Sefa Kabakkaya, Altınordu Ulu Camii\'de düzenlenecek törenle, Cuma namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Eskipazar\'da Garnizon Şehitliği\'nde toprağa verilecek.



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