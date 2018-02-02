Şehit Sözleşmeli Er Gürhan için helallik alındı (2)

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin üs bölgesine düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli er Miraç Gürhan\'ın cenazesi, annesinin evinde helallik alındıktan sonra Malatya Şehir Mezarlığı\'na getirildi. Burada şehit Gürhan için cenaze töreni düzenlendi. Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, şehidin babası Yasin Gürhan, annesi Serpil Canbay, tek kız kardeşi Didem Canbay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehit Miraç Gürhan\'ın babası Yasin ayakta durmakta güçlük çekerken, annesi Serpil ve kız kardeşi Didem Canbay gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazısın ardından gözyaşlarıyla şehitlikte toprağa verildi.

TSK\'de 2 yıldır görev yaptığı ve bekar olduğu belirtilen şehidin tabutu götürülürken, yakınları asker selamı durdu, törene katılanlar ise \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" sloganları attı.

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