'Şehit sayısı abartılıyor, boğularak ölenlerin sayısı daha fazla!'

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Şaban Arslan, son 3 ayda denizde boğulan vatandaşların sayısının 218 olduğunu belirterek, terör olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısının abartıldığı yorumunda bulundu. Kişisel Twitter hesabından, "Abartmakta üstümüze yok. Son üç ayda yüzmek için girdikleri dere, gölet ya da denizde boğulan gençlerin sayısı terörde şehit olanlardan fazla" yazan Arslan, gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.

“İnsanların canlarını kaybetmelerine neden dikkatsizliğine vurgu yapmak için kullandığım yanlış bir ifade”nin çarpıtıldığını iddia eden Arslan, tweet’i silmesinin ardından şunları yazdı: