T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Şehit sayısı abartılıyor, boğularak ölenlerin sayısı daha fazla!'

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Şaban Arslan, terör olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısının abartıldığını iddia etti

23 Ağustos 2015 00:48

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Şaban Arslan, son 3 ayda denizde boğulan vatandaşların sayısının 218 olduğunu belirterek, terör olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısının abartıldığı yorumunda bulundu. Kişisel Twitter hesabından, "Abartmakta üstümüze yok. Son üç ayda yüzmek için girdikleri dere, gölet ya da denizde boğulan gençlerin sayısı terörde şehit olanlardan fazla" yazan Arslan, gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.

 

“İnsanların canlarını kaybetmelerine neden dikkatsizliğine vurgu yapmak için kullandığım yanlış bir ifade”nin çarpıtıldığını iddia eden Arslan, tweet’i silmesinin ardından şunları yazdı:

 

ETİKETLER

şaban arslanşehit sayısıdenizde boğularak ölenler daha fazla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24