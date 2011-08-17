T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit sayısı 8'e yaralı sayısı 14'e yükseldi HAKKARİ (A.A)

17 Ağustos 2011 19:36

-Şehit sayısı 8'e yaralı sayısı 14'e yükseldi HAKKARİ (A.A) - 17.08.2011 - Hakkari Valisi Muammer Türker, Hakkari-Çukurca karayolundaki terörist saldırıda şehit sayısının 8'e, yaralı sayısının da 14'e yükseldiğini bildirdi.  Türker, Hakkari-Çukurca karayolunun 12. kilometresinde, askeri konvoyun geçişi sırasında, terör örgütü PKK üyelerince yola döşenen 4 ayrı patlayıcının infilak etmesi üzerine, 7 asker ile 1 köy korucusunun şehit olduğunu ifade etti.  Muammer Türker, yaralı sayısının da 14'e yükseldiğini kaydetti. Öte yandan Hakkari-Çukurca karayolu halen trafiğe kapalı bulunuyor. Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıktaki Depin mevkisindeki polis noktasında, araç ve yaya geçişine izin verilmiyor.  Patlama sırasında hasar gören zırhlı araç tıra yüklenerek Depin mevkisine getirildi. Çukurca-Hakkari karayolunda, mayın arama-tarama faaliyetleri ile olay yeri inceleme ekiplerinin patlama bölgesindeki çalışmaları devam ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24