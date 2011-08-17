-Şehit sayısı 8'e yaralı sayısı 14'e yükseldi HAKKARİ (A.A) - 17.08.2011 - Hakkari Valisi Muammer Türker, Hakkari-Çukurca karayolundaki terörist saldırıda şehit sayısının 8'e, yaralı sayısının da 14'e yükseldiğini bildirdi. Türker, Hakkari-Çukurca karayolunun 12. kilometresinde, askeri konvoyun geçişi sırasında, terör örgütü PKK üyelerince yola döşenen 4 ayrı patlayıcının infilak etmesi üzerine, 7 asker ile 1 köy korucusunun şehit olduğunu ifade etti. Muammer Türker, yaralı sayısının da 14'e yükseldiğini kaydetti. Öte yandan Hakkari-Çukurca karayolu halen trafiğe kapalı bulunuyor. Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıktaki Depin mevkisindeki polis noktasında, araç ve yaya geçişine izin verilmiyor. Patlama sırasında hasar gören zırhlı araç tıra yüklenerek Depin mevkisine getirildi. Çukurca-Hakkari karayolunda, mayın arama-tarama faaliyetleri ile olay yeri inceleme ekiplerinin patlama bölgesindeki çalışmaları devam ediyor.