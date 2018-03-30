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 ŞEHİT SAVCI KİRAZ ÖLÜMÜNÜN 3. YILINDA ANILDI (1)

Haber: Ümit TÜRK- Kamera: İdris Tiftikçi - Özden ATİK İstanbul / DHA  İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 3'üncü yıl dönümünde İstanbul Adalet Sarayı'nda anıldı

30 Mart 2018 13:08

Haber: Ümit TÜRK- Kamera: İdris Tiftikçi - Özden ATİK İstanbul / DHA 
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 3\'üncü yıl dönümünde İstanbul Adalet Sarayı\'nda anıldı. Anma törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, şehit savcının babası Hakkı Kiraz ile hakim, savcı ve adliye personeli katıldı. Anma törenin ardından şehit savcının makam odasına karanfil bırakılarak dualar okundu.

Görüntü Dökümü:
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- Anma töreninden detaylar
- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
- Başsavcı Fidan\'ın konuşması
- Vali Şahin\'in konuşması
- Bakan Gül\'ün konuşması
- Bakan ve beraberindekilerin makam odasına karanfil bırakması
- Dua okunması 
- Genel ve detay görüntüler 

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