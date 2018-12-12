Şehit Rize Emniyet Müdürü için ilk tören

Dün (11 Aralık 2018) 38 yaşındaki polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için valilikte tören düzenlendi. Törenin ardından Şetit Emniyet Müdürünün cenazesi memleketi Mersin'e gönderildi.

Rize Valiliği önündeki törene, şehidin eşi Leyla, kızı Almira, babası Ertuğrul, annesi Nuran Verdi ve diğer aile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Trabzon Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Rize Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Rize Valisi Kemal Çeper, valilikte yapılan törende, "Hainliğin, kalleşliğin nereden geleceğini göremiyorsunuz. En yakınınız, yakınlık gösterdiğiniz gelip sizi şehit ediyor" diye konuştu.

Çeper şunları kaydetti:

"Herkes ne kadar başarılı bir mesleki geçmişi olduğunu gördü. Herkes ekranlarda izlediğinde yüzündeki gülümsemenin ve samimiyetin ne kadar gerçek olduğunu gördü. Bu memleket çok kıymetli bir bürokratını, çok kıymetli bir emniyet müdürünü kaybetti. Kalleşliğin, hainliğin nerden geleceğini bilemiyorsunuz. En yakınınız, insanlık gösterdiğiniz insan geliyor ve sizi şehit ediyor. Bu acımızı daha çok büyütüyor ama bizi ayakta tutan imanımızdır, şehadetimizdir. Oğlu dün akşam Bakanımıza sarılarak babasının ‘Ben her zaman için şehit olabilirim. Dik durmanızı ve şehit evladı gibi davranmanızı istiyorum” dediğini anlattı. Sosyal medyada bir paylaşım gördüm. ‘Onun tayini cennete çıktı’ diye ifade etmişler. İnşallah rabbim bizi sevdikleri ile birlikte cennette buluşturacaktır. Gökyüzü de gözyaşları ile ağlayarak cennete uğurluyor. Bu ülke için yaptıklarından dolayı, bu devlet için bu bayrak için yaptıklarından dolayı devletin valisi olarak kendisini bir kere daha minnetle ve rahmetle anıyorum."

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da, "Bizim inancımıza göre şehitler peygamberlerden sonra en büyük mertebeye sahiptir. Bizim inancımıza göre kötülüklere karşı savaşırken ölenler şehit olurlar, şehitliği çokça isteyenler yataklarında ölseler bile şehit sayılırlar. Düzenli olarak sorunlarını dinlediği, şefkatli kolları altında korumaya çalıştığı, evladı gibi gördüğü personellerinden birinin kurşunuyla şehit olacağını hesaba katmamıştı" ifadelerini kullandı.

Uzunkaya, konuşmasında şu sözleri sarf etti:

“O şehit olmak için hain bir kurşunu ya bir kalleş pusuyu, 15 Temmuz’daki gibi devletin içine sızmış hainlerin kahpe kurşununu ya da vatan savunmasında alacağı bir dost kurşununu bile hesaba katmıştı da bunca iş yoğunluğu arasında sorunlarını dinlediği, korumaya çalıştığı, haklarını hukuklarını gözettiği, evladı gibi gördüğü personellerinden birisinin kahpe kurşunuyla şehit olacağını hiç ama hiç hesaba katmamıştı. O geride çok güzel hatıralar ve hoş sadalar bırakarak aramızdan ayrıldı. Şehitler kervanına katıldı. Şehit meslektaşım yiğit arkadaşım her gün terennüm ettiğin makama vasıl oldun."

Şehit Verdi'ye seslenen Uzunkaya, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bizler sana eğer varsa tüm haklarımızı helal ediyor ve senden de bize olan haklarını helal etmeni istiyoruz. Biliyoruz ki hakkını helal etmek için bizden de aynen senin gibi fedakarlık yapmamızı, vatan için gerekirse canımızı vermemizi istiyorsun, isteyeceksin. Sana söz veriyoruz. Bu şehitler diyarı olan ve her bir karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan bu güzel vatanımızda seni ve senin gibi şehadete koşanları, Ömer Halis Demir'leri, Fethi Sekin'leri örnek alan ve gerektiğinde bu aziz millet için, bu cennet vatan için, bayrak için, ezan için canlarını seve seve vermeyi vazife bilen yüz binlerce meslektaşın var, milyonlarca vatan evladı var. Sen müsterih ol, rahat uyu şehit kardeşim. Geride bıraktığı ailen ailemiz, evladın evladımız, eşin kardeşimiz, tüm kıymetlilerin ve emanetlerin bizim baş tacımızdır. Makamın cennet, komşun Hazreti Muhammet, ruhun şad olsun."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü İsmail Yalçın'ın, Altuğ Verdi için yaptığı duanın ardından şehidin naaşı, omuzlarda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. İçişleri Bakanı Soylu ile şehidin babası Ertuğrul Verdi, cenazeyi ön safta taşıdı.



Şehit Verdi'nin cenazesi daha sonra, memleketi Mersin'e uğurlanmak üzere Trabzon Havalimanı'na gönderildi.