Şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi son yolculuğuna uğurlandı

Rize’de makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, ailesinin yaşadığı Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Ertuğrul Verdi, "Biz teşkilata başımızı koyduk ama kahpece değil, ölüm herkese ama kahpece değil," dedi.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi, bu sabah Rize Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan törenin ardından uçakla Adana Havalimanı'na getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kent protokolü, askeri erkan ve şehidin yakınları tarafından havalimanında karşılanan şehidin cenazesi daha sonra karayolu ile törenin düzenleneceği Mersin'deki Muğdat Camii'ne götürüldü.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka konulduktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte camiye gelen şehidin emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi, "Biz teşkilata başımızı koyduk ama kahpece değil, ölüm herkese ama kahpece değil," dedi.

İkindi namazını müteakip düzenlenecek cenaze törenine, Bakan Soylu'nun yanı sıra Meclis Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.

Binali Yıldırım şunları kaydetti:

"Maalesef benim de yakın korumalığımı yapan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memurunun saldırması sonucu hayatını kaybetti. Yaralanan görev arkadaşları var. Onlara da geçmiş olsun diyor, Emniyet Müdürüne Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılara Allah’tan şifa diliyorum.

Umarım bir daha cinnet olayları yaşanmaz. Şartlar ne olursa olsun bütün emniyet mensuplartı, jandarmalarımız, silahlı kuvvetler mensuplarıızyeri geldiğinde bu ülke topraklarını savunmakiçin gece gündüz bu ülke topraklarını savunmak için sınrıdadır.

Son yolculuğunda yalnız bırakmayan Mersinlilere, muhterem cemaatimize aile adına şükranalrımı sunuyorum. Başımız sağ olsun."

Şehidin cenazesi törenin ardından ailenin isteği üzerine Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.