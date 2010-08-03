-ŞEHİT POLİS MUTLU TOPRAĞA VERİLDİ EDİRNE (A.A) - 03.08.2010 - Siirt'in Eruh ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Ahmet Mutlu'nun cenazesi, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde toprağa verildi. Terör örgütü PKK üyelerince yapılan saldırıda şehit olan Ahmet Mutlu'nun cenazesi, Diyarbakır'dan uçakla İstanbul'a ardından da helikopterle Adasarhanlı köyüne getirildi. Helikopterden indirilen ve Edirne Emniyet Müdürlüğü tören kıtası tarafından omuzlara alınan cenaze, bir süre taşındıktan sonra cenaze aracına konulurken, özel eşyaları da ailesine teslim edildi. Cenazenin bayraklarla süslenen baba evinin önüne getirilişi sırasında vatandaşlar, terörü lanetleyerek, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganları attı. Daha sonra cenaze namazı da şehidin evinin önünde kılındı. Duaların edilmesinin ardından şehidin eşi, çocukları, babası ve annesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kocaeli'deki mesai arkadaşları da cenaze aracına binerek şehit Ahmet Mutlu'nun tabutuna sarılarak vedalaştı. Cenaze daha sonra aile mezarlığında toprağa verilirken, tabuta sarılı Türk Bayrağı baba Hasan Mutlu'ya teslim edildi.