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ŞEHİT POLİSLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ TUNCELİ (A.A)

22 Haziran 2011 17:48

-ŞEHİT POLİSLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ TUNCELİ (A.A) - 22.06.2011 - Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki patlamada şehit olan polis memurlarının kimlikleri belirlendi. Alınan bilgiye göre, Nazımiye ilçe merkezine 500 metre uzaklıkta Dereova köyü yolunda, devriye gezen bir polis aracının geçişi esnasında teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan polis memurlarının Trabzon nüfusuna kayıtlı Hakan Yavuz (30) ile Osmaniye nüfusuna kayıtlı Gökhan Büyükarslan (24) olduğu belirlendi. Şehit polis memurlarının cenazelerin olay yerinde olduğunu belirten yetkililer, bölgede çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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