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ŞEHİT POLİSLER İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK İSTANBUL (A.A)

21 Mayıs 2011 10:08

-ŞEHİT POLİSLER İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK İSTANBUL (A.A) - 21.05.2011 - Beykoz'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi.  Kazada yaşamını yitiren Bilgi İşlem Şube Müdürü Ragıp Ali Bilgen ve 10 yaşındaki oğlu Abdullah Bilgen, Komiser Murat Güçlü ve THY Uçuş Akademisi 2. pilot adayı Mehmet Oray Sarıçay'ın cenazeleri, Paşabahçe Devlet Hastanesi morgundan Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinde saat 14.00'te şehit polisler için tören düzenleneceği bildirildi.

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