Şehit polisin Erzincan'daki baba evine ateş düştü

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ANKARA Gölbaşı\'ndaki asayiş uygulaması sırasında meslektaşının silahından çıkan kurşunla şehit olan polis memuru Hakan Can\'ın Erzincan’ın Üzümlü ilçesindeki baba evine ateş düştü. Türk bayrağının asıldığı şehit evini ziyaret eden Vali Ali Arslantaş ve Belediye Başkan Vekili Melahat Çalık, aileye taziyelerini bildirdi.

Meslektaşının kaza kurşunu ile şehit olan 8 yıllık polis memuru Hakan Can’ın acı haberi Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Geyikli Mahallesi’ndeki baba evine ulaştı. Evli ve 1 kız çocuk sahibi olan Hakan Can’ın hayvancılık ile geçimini sağlayan babası Halil ve annesi Safiye Can’a acı haberi Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar tarafından verildi. Sağlık ekibinin de hazır bulunduğu evin önünde haberi duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkan Vekili Melahat Çalık, Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Müftüsü Burhan İşliyen ile birlikte şehit ailesini ziyaret ederek taziye dileklerinde bulundu. Şehit evinin balkonuna Türk bayrağı asılırken, cenaze işlemlerinin ardından şehit polisin cenazesinin Erzincan’a getirilerek yarın toprağa verileceği belirtildi.



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