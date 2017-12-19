T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit polisin Erzincan'daki baba evine ateş düştü

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ANKARA Gölbaşı'ndaki asayiş uygulaması sırasında meslektaşının silahından çıkan kurşunla şehit olan polis memuru Hakan Can'ın Erzincan’ın Üzümlü ilçesindeki baba evine ateş düştü

19 Aralık 2017 14:50

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ANKARA Gölbaşı\'ndaki asayiş uygulaması sırasında meslektaşının silahından çıkan kurşunla şehit olan polis memuru Hakan Can\'ın Erzincan’ın Üzümlü ilçesindeki baba evine ateş düştü. Türk bayrağının asıldığı şehit evini ziyaret eden Vali Ali Arslantaş ve Belediye Başkan Vekili Melahat Çalık, aileye taziyelerini bildirdi.
Meslektaşının kaza kurşunu ile şehit olan 8 yıllık polis memuru Hakan Can’ın acı haberi Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Geyikli Mahallesi’ndeki baba evine ulaştı. Evli ve 1 kız çocuk sahibi olan Hakan Can’ın hayvancılık ile geçimini sağlayan babası Halil ve annesi Safiye Can’a acı haberi Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar tarafından verildi. Sağlık ekibinin de hazır bulunduğu evin önünde haberi duyan yakınları sinir krizi geçirdi.
Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkan Vekili Melahat Çalık, Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Müftüsü Burhan İşliyen ile birlikte şehit ailesini ziyaret ederek taziye dileklerinde bulundu. Şehit evinin balkonuna Türk bayrağı asılırken, cenaze işlemlerinin ardından şehit polisin cenazesinin Erzincan’a getirilerek yarın toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Coşkun MENEKERZİNCAN DHA ANKARA GölbaşıCanVali Ali ArslantaşBelediye Başkan Vekili MelahatMeslektaşınınHakan CanınErzincanınGeyikli MahallesindekiEvliHalilSafiye CanaKaymakamı Fatih AcarSağlıkVali Ali Arslantaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24