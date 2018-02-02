Şehit polisin doğum gününde ailesine 'Devlet Övünç Madalyası' verildi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ŞIRNAK\'ta 26 Ağustos 2016 tarihinde PKK\'lı teröristlerin bomba yüklü kamyonla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan polis memuru Harun Maytalman\'ın, doğum gününde ailesine Ordu\'da \'Devlet Ödünç Madalyası ve Beratı\' verildi.

26 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak\'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği\'ne PKK\'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memuru Harun Maytalman’ın eşi Neşe Maytalman’a, Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\' Vali Seddar Yavuz tarafından takdim edildi.

Ordu Valiliği\'nde düzenlenen tören öncesi Vali Seddar Yavuz eşi Selda Yavuz ile birlikte şehit polis memuru Harun Maytalman’ın eşi Neşe Maytalman ve oğlu 4 yaşındaki Berkay ve diğer aile bireyleriyle makamda bir süre sohbet ederek, yakından ilgilendi ve bir isteklerinin olup olmadığını sordu.

Cumhurbaşkanı tarafından devlet övünç madalyası ve beratını takdim etmek üzere ilin valisi olarak kendisini görevlendirdiğini belirten Vali Seddar Yavuz, \"Bu vesileyle devletimizin bölünmez bütünlüğü, vatan, bayrak ve din için şehadete koşmuş kardeşimizin ailesi ve kıymetli evladı ve eşiyle babasıyla bir aradayız. Rabbim şehadetini kabul eylesin, makbul eylesin. Başta sevenleri ve ailesi olmak üzere inşallah cennetinde buluştursun diye dua ediyoruz. Böylesine necip ve aziz milletimizin bir evladı olmaktan onur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Ordulu şehit polis memuru Harun Maytalman\'ın, oğlu Berkay\'ın doğum günü olan 26 Ağustos\'ta şehit olduğu belirtildi. Ailesine devlet övünç madalyası ve beratının verildiği bugün ise şehit polis Harun Maytalman\'ın doğum günü olduğu öğrenildi.

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