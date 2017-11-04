Şehit polisin cenaze namazını babası kıldırdı

Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi'nde, PKK'nın gençlik yapılanması YPS'ye yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu, AKP Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, imamlık yapan babası İbrahim Taşdemir, Diyarbakırlı eşi Yeşim Taşdemir ve 1 yaşındaki kızları Esma katıldı.

Taşdemir'in cenazesi ambulanstan alınarak tören alanına getirildi ve özgeçmişi okundu. 2011 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde göreve başladığı, aynı yıl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne geçtiği belirtildi. Şehit eşi Yeşim Taşdemir, ağlayan kızı Esma'ya, "Ağlama kızım bugün babanın düğünü, bugün babanın en şerefli, en onurlu günü ağlama kızım" diyerek tabutun arkasından yürüdü.

Şehit polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in özel harekatta birlikte görev yaptığı silah arkadaşları, arkadaşlarını selam durarak uğurladı. Taşdemir'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi İzmir'in Selçuk İlçesi'ne uğurlandı.

Altı yıldır polislik yapan, 1 yaşında kızı bulunan şehit polis memurunun cenazesi, memleketi Salihli'ye getirildi. Anneannesi Sabahat Şahin'in evinin önünden son kez geçirilen, dua edilen şehit polisin cenazesi, daha sonra Salihli Hamidiye Camisi'ne getirildi. Acı haberi, görev yaptığı İzmir'in Selçuk ilçesinde cuma namazı öncesinde öğrenen polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in imam olan babası İbrahim Taşdemir, annesi Saliha Üray, eşi Yeşim Taşdemir, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

"Babanın düğününe geldik"



Şehit polis memurunun eşi Yeşim Taşdemir, cenaze töreni boyunca çevresindekilere sık sık, "Dik durun, ezanı susturmadı bayrağı indirmedi. Başınız dik olsun. Ağlamayın, düşmanları sevindirmeyin" dedi. Kucağına aldığı 1 yaşındaki kızı Esma'ya, "Babanın düğününe geldik" dedi. Anne Saliha Üray da cenaze töreni boyunca oğlunun gömleğine sarıldı.

Cenaze namazını imam baba kıldırdı



Ahmet Alp Teşdemir'in cenaze namazını, imamlık yapan babası İbrahim Taşdemir kıldırdı. Namazdan sonra oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna dönüp konuşan acılı baba, "Allah sizlerden razı olsun. Rabbimizin nimetlerini sayamayız. Bana rabbimin en büyük nimetlerinden birisi Ahmet oğlum doğduğunda geldi. Rabbim oğlumun şehadetiyle bizi ikinci kez ödüllendirdi. Rabbime hamd olsun. Bu necip milletin neferiydi. Oğlumla telefonda konuştuğum zaman, sık sık abdestsiz çıkma derdim. O da bana 'zaten alıyorum' derdi. Rabbime sonsuz hamd olsun, böyle bir evladın babası olmaktan şeref duyuyorum" dedi.

Şehit polis Taşdemir'in tabutu daha sonra bir süre meslektaşları tarafından omuzlarda taşındı, ardından cenaze aracına konuldu. Şehit polis memuru Ahmet Alp Taşdemir, daha sonra Salihli Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.