-Şehit polisin babaevinde hüzün MALATYA (A.A) - 22.09.2011 - Diyarbakır'da polise düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Çakır'ın babaevinde hüzün yaşanıyor. Acı haberi alan şehit polisin yakınları, Çukurdere Mahallesi'ndeki baba ocağına akın etti. Şehit Polis Memuru Çakır'ın amcası Abdullah Çakır, kendi oğlunun da Diyarbakır'da görev yaptığını, dün gece acı haberi kendilerine oğlunun verdiğini söyledi. En son 2 gün önce yeğeniyle konuştuğunu anlatan amca Çakır, ''Mesleğini çok seven bir polisti. Tayini İstanbul'a çıkmasına rağmen, Diyarbakır'da kalmak istedi. Çok güçlü, inançlı bir polisti. Polisimiz çok. Şehidimiz olabilir ama bu ülke bizim ülkemiz onu hep koruyacağız'' diye konuştu. Amca Çakır, şehit polisin 7 yıllık meslek hayatının son 3 yılını Diyarbakır'da geçirdiğini dile getirdi. -Bayraklarla süslendi- Şehitlerinin acısıyla fenalık geçiren aile üyelerine sağlık ekiplerince müdahale edildi. Daha önce kalp krizi geçirdiği öğrenilen şehidin amcası bir süre ambulansa alınarak sakinleştirildi. Babası 5 yıl önce kalp krizinden vefat eden şehit polis memuru Çakır'ın evinin balkonuyla, apartman girişleri ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Aileden 20 kişi, Çakır için Diyarbakır'da bugün akşam saatlerinde düzenlenecek törene katılmak üzere yola çıktı. Şehidin naaşının yarın öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi. Diyarbakır'ın Sur ilçesi Mardinkapı semtinde devriye gezen polis ekibine yapılan saldırıda polis memuru Mehmet Çakır şehit düşmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.