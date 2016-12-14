Şehit polisin ailesinden AKP'li vekillere: Taziye kabul etmiyoruz; ben şehit vermek zorunda mıyım?

İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Tugay Can Kızılırmak’ın (26) cenaze töreninde henüz 2 ay önce evlendiği eşi Dilek Kızılırmak ise "Hepiniz mi maç izlediniz? Hiçbiriniz mi katilleri görmediniz" diyerek isyan etti. Cenaze töreninde, Kızılırmak’ın annesi Ayşe Kızılırmak ve eşi Dilek Kızılırmak bazı AKP'li vekillerin başsağlığı dilemesi üzerine, "Biz taziye kabul etmiyoruz" diyerek ağladı. Cenaze aracının geçişi sırasında şehidin annesi Ayşe Kızılırmak, “Ben şehit vermek zorunda mıyım? Neden ciğerimi veriyorum?” diye feryat etti.

Liderler de katıldı

Tugay Can Kızılırmak, dün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, cenaze törenine Kızılırmak Ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, çok sayıda bakan, milletvekili, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Genel Komutanı Salih Zeki Çolak, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile vatandaşlar katıldı.

"Taziye kabul etmiyoruz"

Cenaze töreninde, Kızılırmak’ın annesi Ayşe Kızılırmak ve eşi Dilek Kızılırmak bazı AKP'li vekillerin başsağlığı dilemesi üzerine, "Biz taziye kabul etmiyoruz" diyerek ağladı. Dilek Kızılırmak, “Hepiniz mi maç izlediniz? Hiçbiriniz mi katilleri görmediniz” diyerek isyan etti.

Cenaze namazının ardından Kızılırmak’ın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda bir süre taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Cenaze aracının geçişi sırasında şehidin annesi Ayşe Kızılırmak, “Ben şehit vermek zorunda mıyım? Neden ciğerimi veriyorum?” diye feryat etti. Kız kardeşi Mutlu Kızılırmak ise kardeşini asker selamı ile uğurladı.

Cenaze töreninde bariyerli önlem dikkat çekti. Törende medya mensuplarının önü bariyerler ile birbirine kelepçelenerek kapatılırken, cenaze namazının ardından şehit cenazesinin tören geçişi sırasında şehit ailesinin önü de bariyerlerle kapatıldı. Törenin ardından şehit Kızılırmak Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İki yıl önce göreve başlayan Kızılırmak, Ankara’ya tayini çıktığı için eşyalarını toplamıştı. Kızılırmak, iki ay önce evlendiği eşi Dilek Kızılırmak ile beş gün sonra Ankara’da yaşamaya başlayacaktı.

"Hadi uyan"

Beşiktaş’taki bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden Selin Çelik İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Cami girişinde, arkadaşlarının yazdığı ‘Hadi Uyan’ başlıklı şiir ile lise yıllığındaki sayfası dağıtıldı.

Dolmabahçe’deki bombalı terör saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren, Selin Çelik (28) için, üç yıl önce babasını son yolculuğuna uğurladığı Fenerbahçe Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, oyuncu Erkan Petekkaya, Selin Çelik’in ailesi ve arkadaşları katıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce İşletme mezunu, özel bir şirkette marka yöneticisi Selin Çelik’in lise arkadaşı Simay Serdaroğlu, “Mükemmel biriydi” dedi.

Anneler bana emanet

Anne Feryal Çelik kızının Türk Bayrağına sarılı tabutu başında fenalaştı. Tabutun başından ayrılmak istemeyince kendisine sandalye getirildi. Feryal Çelik oturduğu sandalye üzerinde bir süre baygınlık geçirdi. Cenaze namazı sonrası tabutun başına giderek yeğeniyle son kez vedalaşan teyze Fethiye Karamuk “Sen merak etme Selin, annenler bana emanet” dedi.

Bababsının yanında...

Selin Çelik daha sonra Karacaahmet Mezarlığı’nda babası Engin Çelik’in yanında toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da cenaze törenine çelenk gönderdi.

Cenazeye katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek "Masum bir kardeşimizi bugün ebediyete uğurladık. Terör maalesef bir ayrım yapmıyor. Terör bir insanlık suçu" dedi.

İşte o şiir

“Hadi uyan

Aydınlığa çık da çil gözlerin ışısın

Madem ki güzelsin, güzeli yaşatmak için

Madem ki iyisin, iyiliği yaşatmak için

Madem ki umutlusun, umudu yaşatmak için”

Annenin feryadı: Oğlum kurban

Beşiktaş’taki hain saldırıda hayatını kaybeden Koç Üniversitesi öğrencisi Yasin Görkem Yazıcı, Sarıyer’de son yolculuğuna uğurlandı. 22 yaşında hayata veda eden Yazıcı’nın üzerine Türk bayrağı ve Koç Üniversitesi Amerikan Futbolu Takımı’ndaki forması örtülü tabutu taşınırken, annesi Bilge Yazıcı, “Şehit diyorlar. Hangi kalede savaştı benim oğlum. Kurban o kurban” diye gözyaşı döktü.

17 yıl beklemişlerdi

Yasin Görkem Yazıcı, anne ve babasının 17 yıl tedavi görmesinden sonra dünyaya geldi. Babası Cemalettin Yazıcı’yı çok küçük yaşta kaybetti. Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni kazandı. Okulun Amerikan futbolu takımının en sevilen oyuncularından biriydi. Bir diğer tutkusu da motosiklete binmekti. İki ay önce satın aldığı motosikletiyle sürüş derslerine katılmıştı.

Yasin Görkem Yazıcı Beşiktaş’taki hain saldırıya bir arkadaşının doğum günü kutlamasından dönerken yakalandı. Olay yerinde şehit oldu. Yasin Görkem Yazıcı için dün Sarıyer Demirciköy Camisi’nde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin de katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yasin Görkem Yazıcı’nın cenazesi Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.