T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit polisin adı Eskişehir'deki kütüphaneye verildi

Hakan TÜRKTAN/ALPU (Eskişehir), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 2015 yılında şehit olan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yavaş'ın isminin verildiği kütüphane, Eskişehir'in Alpu ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda açıldı

09 Şubat 2018 20:33

Hakan TÜRKTAN/ALPU (Eskişehir), (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, 2015 yılında şehit olan Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Mustafa Yavaş\'ın isminin verildiği kütüphane, Eskişehir\'in Alpu ilçesindeki Atatürk İlkokulu\'nda açıldı.
Alpu Atatürk İlkokulu\'nda düzenlenen törene şehidin özel harekat şubesinde görevli polis memuru eşi Ayşe Yavaş, kızı Zülal Yavaş, oğlu Ahmet Yavaş, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Alpu Kaymakamı Ömer Özbay, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Alpu Belediye Başkanı Rafet Demirtaş ve Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ile davetliler katıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürü Dinç, törende yaptığı konuşmada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen okullarda, \'Zenginleştirilmiş Kütüphane Projesi\'nin uygulamaya konulduğunu, kütüphanelere de şehitlerin isimlerinin verildiğini söyledi. Dinç, \"Bu proje kapsamında, Alpu ilçemizde bulunan Atatürk İlkokulu\'na şehit polis memurumuz Mustafa Yavaş\'ın isminin verildiği kütüphane kurularak, öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Burada amacımız, her ne kadar çocuk ve gençlerimizin okuma alışkanlığı kazanmaları ve eğitimin desteklenmesi olsa da vatanını, milletini canı pahasına savunurken, şehit düşen kahramanlarımızın isimlerinin ve aziz hatıralarının da belleklere kazınarak, unutulmamalarını sağlamaktır\" diye konuştu.
Şehit polis memuru Mustafa Yavaş\'ın eşi Ayşe Yavaş ise \"Burada bulunmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Eşim için yapılan kütüphanede emeği geçen herkese, çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızla birlikte eşimle zaten gurur duyuyorduk. Ömrümüzün sonuna kadar bu gururu taşıyacağız\" dedi.
Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Tütüncü, şehit polis memuru Mustafa Yavaş\'ın eşi Ayşe Yavaş\'a Türk bayrağı ve Kur\'an-ı Kerim verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan TÜRKTANALPU Eskişehir DHAHAKKARİ YüksekovaHarekatMüdürlüğüMustafa YavaşEskişehir AlpuAtatürkAlpu AtatürkAyşe YavaşZülal YavaşAhmet Yavaş Vali Yardımcısı BekirTütüncü Alpu KaymakamıEskişehir Emniyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24