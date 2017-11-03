Şehit polisin acı haberini babası İzmir'de, annesi Balıkesir'de aldı

Latif SANSÜR- Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), SELÇUK (İzmir), (DHA) - DİYARBAKIR\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik hücre evine yapılan operasyonda şehit olan Özel Harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir\'in acı haberi, farklı ildeki iki eve ateş düşürdü. Şehidin İzmir\'in Selçuk ilçesinde oturan imam babası İbrahim Taşdemir, \"Milletimiz, sağ olsun\" derken, Balıkesir\'in Edremit ilçesinde yaşayan annesi Saliha Üray, fenalaşınca sağlık ekibi müdahalede bulundu.

Diyarbakır\'da, PKK\'lı teröristlerin yakalanabilmesi için Kayapınar Huzurevleri Mahallesi\'nde, hücre evi olarak kullanılan daireye, sabah saatlerinde yapılan operasyonda Özel Harekat Polisi Taşdemir, şehit oldu. İzmir\'in Selçuk ilçesinde yaşayan ve İsabey Camii\'nde imamlık yapan şehidin babası İbrahim Taşdemir\'e oğlunun şehadet haberi, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Baba Taşdemir\'in evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı. İbrahim Taşdemir, \"Milletimiz, sağ olsun\" dedi.

ANNEYE DE ACI HABER VERİLDİ

Özel Harekat polisi Taşdemir\'in şehadet haberi, Balıkesir\'in Edremit ilçesinde yaşayan annesi 46 yaşındaki Saliha Üray\'a da verildi. Atatürk Mahallesi\'nde yaşayan Üray\'a acı haberi, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, askeri erkan ve emniyet teşkilatından oluşan bir heyet, sağlık personeli gözetiminde verdi. Büyük üzüntü yaşayarak, fenalaşan anne Üray\'a sağlık ekipleri, hemen müdahale etti. Üray\'ın oturduğu apartmanın ikinci katına, Türk bayrağı asıldı.

Saliha Üray\'ın bir süre önce İzmir\'de yaşayan İbrahim Taşdemir\'den boşandığı ve Edremit\'te yaşamaya başladığı öğrenildi. Kent sakinleri, taziye için annenin evine geldi.

Şehit Taşdemir\'in tayininin İzmir\'e çıktığı; ancak Diyarbakır\'da kalmak için görev süresini uzattığı belirtildi.

Şehit Özel Harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir\'in evli ve 1 yaşında çocuğu olduğu, ailesiyle birlikte Diyarbakır\'da yaşadığı öğrenildi. Şehit Ahmet Alp Taşdemir\'in cenaze töreninin, ailenin memleketleri Manisa\'nın Salihli ilçesinde yarın yapılacağı ve şehidin orada toprağa verileceği belirtildi.



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