Şehit polisi 10 bin kişi uğurladı

Van'da PKK'lılarla girdiği çatışmada hayatını kaybeden polis memuru 28 yaşındaki Yusuf Diri'nin cenazesi, memleketi Niğde'nin Altunhisar İlçesi'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Van'daki törenin ardından uçakla Nevşehir Havaalanı'na gönderilen şehit polis Yusuf Diri'nin cenazesi, buradan alınarak yaklaşık 2 bin araçlık konvoyla Altunhisar İlçesi'ne bağlı Yakacık Köyü'ndeki baba ocağına getirildi. 7 kardeşin en küçüğü olan Yusuf Diri'nin cenazesinin gelmesiyle emekli işçi baba Hasan Diri, üvey annesi Emine Diri ile kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Burada helallik alınmasının ardından cenaze tören için Yakacı Merkez Camii'ne götürüldü.

Buradaki törene Niğde Valisi Necmeddin Kılıç, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Taşkın, Niğde Belediye Başkanı AKP'li Faruk Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Törende, şehidin babası Hasan, üvey annesi Emine, eşi Ayşe ile kardeşleri tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Törene kadın polisin kucağında katılan şehidin 3,5 yaşındaki kızı Nursima da elindeki bebekle oynarken babasının tabutuna uzaktan baktı.

Şehidin öz geçmişi okunup cenaze namazının kılınmasının ardından omuzlara alınan Yusuf Diri'nin cenazesi, tekbirler getirilip 'Kahrolsun PKK' sloganlarıyla götürüldüğü Yakacık Köyü Şehitliği'nde defnedildi.