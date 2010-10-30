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ŞEHİT POLİSE VAN'DA TÖREN VAN (A.A)

30 Ekim 2010 13:57

-ŞEHİT POLİSE VAN'DA TÖREN VAN (A.A) - 30.10.2010 - Van'ın Gürpınar ilçesinde polis otomobilinin şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan polis memuru İsa Çevik için Van Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Gürpınar ilçesinde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren polis memuru Çevik'in cenazesi ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınarak, Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.  Emniyet Müdürü Ayhan Falakalı, burada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kutsal vatan topraklarında görev yaptığı sırada yaşamını yitiren binlerce meslektaşlarının bulunduğunu belirterek, polis memuru Çevik'in de görevini yerine getirirken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, mesleğe girerken ettiği yemine sadık kalan, görevinin bilincinde biri olduğunu ifade etti. İnsanların belli bir yaştan sonra ebediyete intikallerinin kaçınılmaz bir son olduğunu ifade eden Falakalı, ''Ancak meslektaşımızın böyle genç yaşta aniden ebediyete intikali, bizi derinden üzmüştür. Evladımızın geride bıraktığı emanetine sahip çıkarak onları yalnız bırakmayacağız'' dedi. Törene 4 yaşındaki oğlu Mert Ali ile katılan şehit eşi Buket Çevik, ayakta durmakta güçlük çekti. Törenin ardından İsa Çevik'in cenazesi, memleketi Eskişehir'e gönderildi.  Törene, Vali Yardımcısı Atay Uslu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ceylan, İl Jandarma Komutanı Albay Veli Turan, kurum müdürleri ve polisler katıldı.  Van-Hakkari karayolunun 20. kilometresindeki Gürpınar Polis Kontrol Noktasında görevli polis memuru İsa Çevik (35), gece saatlerinde İlçe Emniyet Amirliğine ait 65 A 0407 plakalı otomobil ile ilçe merkezine gittiği sırada geçirdiği kazada yaşamını yitirmişti. 

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