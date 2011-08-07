-ŞEHİT POLİS UĞURLANDI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 07.08.2011 - Bitlis'in Hizan ilçesinde PKK terör örgütü militanları tarafından kaymakamlık konutuna yapılan roket ve silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Yasin Höbek, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi. Şehit Höbek'in cenazesi, Bitlis'te gerçekleştirilen törenin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Skorsy helikopterle Andırın ilçesine getirildi. Cenaze ile birlikte şehidin eşi Bedia Höbek ve 3 yaşındaki oğlu Emre de aynı helikopterle ilçeye geldi. Polislerin omuzunda ambulansa konulan şehidin cenazesi, daha sonra Tufanpaşa Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Bu sırada şehidin yakınları sinir krizleri geçirdi. Anne Gülten, baba Nuh Höbek oğullarının ay yıldızlı tabuta sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi daha sonra Andırın Merkez Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti milletvekilleri Sıtkı Güvenç, Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu, MHP Kahramanmaraş milletvekili Mesut Dedeoğlu ile diğer ilgililer katıldı. 3 yıllık polis memuru olan Yasin Höbek'in Girne Amerikan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi'nden mezun olduktan sonra polis olduğu öğrenildi. 3 yıldan bu yana Bitlis'in Hizan ilçesinde görev yapan Höbek'in eşinin bir süre önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde sözleşmeli olarak çalıştığı ancak seçimden önce kadroya geçtiği öğrenildi. Genç çiftlerin kadroya geçtikten sonra tayin isteyecekleri bildirildi. Öte yandan Höbek'in kayınpederi Durdu Ersin, damadının 25 gün sonra memlekete kesin dönüş yapmak için geleceğini söyledi. Ersin, ''Damadım öğretmenliği bitirmişti. O yüzden öğretmenlik yapmak istiyordu. 5 yılı doldurdurduktan sonra dilekçe verecekti. Hem de oğlunun doğum gününü burada birlikte kutlayacaktık'' dedi.