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ŞEHİT POLİS TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL (A.A)

08 Ağustos 2011 21:57

-ŞEHİT POLİS TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün polis aracının geçişi sırasında yola döşenen mayının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Murat Çelikhası (26), İstanbul'da toprağa verildi. Şehit polis Çelikhası'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, önce Sultanbeyli Fatih Mahallesi Sümer Caddesi Üstün Sokak'taki evine getirilerek, helallik alındı ve dua edildi.  Daha sonra Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camisine götürülen şehit polisin naaşı için, burada ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Camideki törene İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile şehit polis Çelikhası'nın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.  Vali Mutlu, şehit polis Çelikhası'nın cenazesi camiye geldiği sırada baba Yusuf Çelikhası'na sarılarak, ''Bütün emniyet teşkilatı senin evladın'' diyerek, baş sağlığı dileğinde bulundu. Sözlü olduğu ve kısa süre sonra evleneceği öğrenilen şehit polis Çelikhası'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Fatih Sultan Mehmet Mezarlığında defnedildi.

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