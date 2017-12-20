Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı (2)

BAKAN YILMAZ, ŞEHİDİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Şehit polis memuru Hakan Can\'ın baba ocağına taziye ziyaretinde bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \"Hakan bizim evladımız. Emaneti, emanetimizdir. Erzincan\'ın ve ülkemizin başı sağ olsun\" dedi.

Hakan Can\'ı son yolculuğuna uğurladıktan sonra Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile birlikte, Üzümlü İlçesinin Geyikli Mahallesi\'ne giden Bakan Yılmaz, baba Halil Can ve yakınları ile görüştü. Şehitlerin Peygamberlerden sonra en üst mevki ve makamda olduğunun vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

\"Kimse Peygamber olamayacağına göre o halde geleceği en üst mevki şehitliktir, şahadetten daha üstün yoktur. Cenabı Allah herkese nasip eylesin. Doğan herkes ölür, ölmeyen kimse var mı? Mutlaka ölecek. O halde o ölüm bize geldiğinde bize hayırlı bir ölüm nasip eylesin. Biraz önce Halil abiye sordum, yaklaşık 5 bin kişi vardık camide belki daha fazla. \'Halil abi bunları tanır mısın?\' dedim, \'Yok hiç kimseyi tanımam\' dedi. Peki tanımadığı 5 bin kişi cenazesine katıldı. Çünkü diyor ki \'Bu artık bizim evladımız oldu.\' Biz de diyoruz ki \'Hakan bizim evladımız. Emaneti emanetimizdir.\' Hem milletimize emanet hem devletimize emanet. İnşallah onların uğurlarında can verdiği değerleri koruyacak sahip çıkacak ve daha ileriye taşıyacağız. Ateş düştüğü yeri yakar biz ona inanıyoruz. Ancak Cenabı Allah’a hamd olsun ki Müslümanız. Bu bize teselli verir. Ecel gelmedikten sonra kişinin kafasına kurşun sıksanız kimse ölmez. Geçmişte örnekleri bunu Halil abiye de söyledim. Ama ecel geldikten sonra ne bir saniye ileri ne de bir saniye geri alınabilir. Cenabı Allah bize iman ile bu dünyadan göçmeyi nasip eylesin. Şehitlerimiz zaten iman ile göçtü inşallah Peygamberimiz ile komşu. Bizi de peygamberimize komşu eylesin şehitlerimiz ile beraber. Tekrar Halil abinin hem kardeşlerinin, hem ailesine Allah sabır versin, sabrı cemil niyaz eylesin. Erzincanımızın başı sağolsun, ülkemizin başı sağolsun mekanı cennet olsun.\"

Bakan Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra taziye evinden ayrıldı.



FOTOĞRAFLI