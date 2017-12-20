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Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, yol kontrolü sırasında meslektaşının kaza kurşunu ile şehit olan polis memuru, 28 yaşındaki Hakan Can, memleketi Erzincan’da toprağa verildi

20 Aralık 2017 17:27

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ANKARA\'nın Gölbaşı ilçesinde, yol kontrolü sırasında meslektaşının kaza kurşunu ile şehit olan polis memuru, 28 yaşındaki Hakan Can, memleketi Erzincan’da toprağa verildi.
Olay, Gölbaşı ilçesinde önceki akşam saatlerinde polisin yaptığı yol denetimi sırasında meydana geldi.  Durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan arama sırasında kaçan kişiyi kovalama esnasında polis memuru Hakan Can, meslektaşının silahından çıkan kaza kurşunu ile şehit oldu. Cenazesi dün memleketi Erzincan\'a getirilen Hakan Can için bugün tören düzenlendi. Terzibaba Camii’nde öğleleyin kılınan cenaze namazına, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Vali Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Serkan Bayram, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, askeri ve sivil erkanın yanı sıra şehit yakınları ile yüzlerce vatandaş katıldı. İl Müftüsü Yavuz Karabayır\'ın kıldırdığı cenaze namazı ardından şehit polisin cenazesi meslektaşları tarafından omuzlarda taşındı.
Bakan Yılmaz ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, şehidin babası Halil Can ve kardeşi Ercan Can ile bir süre cenazenin ardından yürüdü. Şehidin annesi Safiye ve eşi Sevgi Can güçlükle ayakta durabildi. Cenaze tekbirler eşliğinde defnedilmek üzere Terzibaba Mezarlığı’nda bulunan şehitliğe götürüldü. Evli bir kız çocuk babası Hakan Can, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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