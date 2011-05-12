-ŞEHİT POLİS ŞİMŞEK TOPRAĞA VERİLDİ EDİRNE (A.A) - 12.05.2011 - Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerce ateş açılması sonucu şehit olan polis memurlarından Gökmen Şimşek'in cenazesi, sevenlerinin ve binlerce Edirnelinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Polis Şimşek'in cenazesi Edirne Valiliği'ndeki törenin ardından Edirne Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Selimiye Camisi'ne getirildi. Cami avlusunda ayrılan kısma konan tabuta sarılan acılı aile gözyaşı döktü. Nişanlısının, şehit polisin fotoğrafına sarılarak ağlaması ile işitme engelli baba Mustafa ve anne Hülya Şimşek'in sessiz ağlayışı, törene katılanları hüzne boğdu. Güçlükle ayakta duran aileye yakınları destek oldu. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında şehit polis Şimşek'in cenazesi tören mangasınca bir süre omuzlarda taşındı. Daha sonra cenaze, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganı ve tekbir sesleri arasında ve alkışlarla cenaze aracına kondu. Şehit polis Şimşek'in cenazesinin bulunduğu aracın arkasından 5 binin üzerindeki Edirneli de yürüdü. Cenazeyi Talatpaşa Caddesi boyunca takip eden kalabalık, Buçuktepe Kabristanlığı'na geldi. Cenaze burada, şehit polisin ailesi, düğünü için Edirne'ye gelen akrabaları, meslektaşları ile çok sayıda Edirnelinin katıldığı törenle toprağa verildi. Selimiye Camisi avlusundaki törene, Şimşek ailesi, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, MHP Edirne Milletvekili Cemalettin Uslu, Ak Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, Edirne Valisi Gökhan Sözer, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cengiz Demirci, Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve binlerce Edirneli katıldı.