Şehit polis seviyordu diye ailesi mezarına kara üzüm bıraktı

Iğdır’da 8 Eylül’de PKK tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Burak Zor’un ailesi çocuklarının kabrini ziyaret etti. Aile, Şehit Zor’un mezarına çok sevdiği kara üzüm de bıraktı.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda duygu dolu anlar yaşandı. 8 Eylül tarihinde Burak Zor adlı asker, Iğdır’ın Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli polis memurlarını götüren servis minibüsü ile koruma görevi yapan otomobilin, Aralık İlçesi’ne bağlı Hasanhan Köyü yakınlarından geçişi sırasında PKK’lıların patlattığı 1 ton bomba sonucu şehit düşen 13 polisten biriydi. Burak Zor’un kabrini ailesi ziyaret etti. Şehit polis memuru Burak Zor’un babası Zikri Zor, oğlunun kabri başında gözyaşı döktü. Baba Zikri Zor, "Burak’ım yaktın beni" diye ağlarken, anne Arzu Zor da oğlunun mezarının ayakucuna yatarak hem dua okudu, hem de ağladı. Ailesi çok sevdiği kara üzümünden bir salkım da şehidin mezarı başına bıraktı.