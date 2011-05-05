-ŞEHİT POLİS SAMSUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ SAMSUN (A.A) - 05.05.2011 - Kastamonu-Çankırı Karayolunda Başbakanlık konvoyuna eskortluk eden polis otosuna saldırıda şehit olan polis memuru Recep Şahin'in cenazesi memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi. Şehit polis memuru Şahin'in cenazesi, Kastamonu'dan cenaze aracıyla Havza ilçesi Memduhiye Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Çok sayıda vatandaşın toplandığı baba evinde helallik alındı. Şehidin, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağlayan eşi Gülay Şahin ve annesi Aynur Şahin, güçlükle teskin edildi. Buradan alınan cenaze Havza Kevser Merkez Cami'ye getirildi. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, şehidin yakınları, İçişleri Bakanı Osman Güneş, seçim çalışmalarını Samsun'da sürdüren ve Yakakent, Asarcık programlarını iptal eden Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Suat Kılıç, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ömer Bayraklı, Samsun milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede, dün geceyi hastanede geçiren baba Nuri Şahin ve anne Aynur Şahin sağlık desteği ile ayakta durabildi.Cenaze namazının ardından, şehit polis memuru Şahin'in naaşı, cenaze aracı ile yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıktaki Havza Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeyi ellerinde Türk bayrakları ile takip eden kalabalık, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', ''Kahrolsun PKK'' şeklinde sloganlar atarak terörü lanetledi. Havza Şehir Mezarlığı'na getirilen şehit polis memuru Şahin'in cenazesi, şehitlikte toprağa verildi. Şehidin tabutuna sarılı Türk bayrağını İçişleri Bakanı Güneş, cenazenin önündeki fotoğrafı da Bayındırlık ve İskan Bakanı Demir, şehidin babası Nuri Şahin'e verdi. Türk bayrağını ve oğlunun fotoğrafını alan baba Şahin fenalık geçirince, yanındakiler koluna girerek şehidin babasına destek oldu.