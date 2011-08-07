-ŞEHİT POLİS MEMURUNUN KİMLİĞİ AÇIKLANDI BİTLİS (A.A) - 07.08.2011 - Bitlis'in Hizan ilçesindeki Hizan Kaymakamlığı konutuna düzenlenen saldırıda, polis memuru Yasin Hörbek'in şehit olduğu öğrenildi. Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hizan İlçe Kaymakamı Mustafa Adil Tekeli'nin konutuna düzenlenen saldırıda, Hizan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçe nüfusuna kayıtlı, polis memuru Yasin Hörbek'in şehit düştüğünü söyledi. Kars'ın Kağızman nüfusuna kayıtlı olan polis memuru Erdem Orhan'ın ise olayda yaralandığını bildiren Vali Yılmaz, yaralının Hizan Devlet Hastanesinden helikopterle Bitlis Devlet Hastanesine getirildiğini ve burada ameliyata alındığını kaydetti. Vali Yılmaz, öte yandan Hizan İlçe Kaymakamlığının karşısında bulunan Hizan Askerlik Şubesinde görevli bir askerin de olayda hafif şekilde yaralandığı, yaralı askerin Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını açıkladı. Hastaneye gelen Bitlis Vali Yardımcıları Süleyman Çelebi ve İsmail Ayhan Tavlı yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.