Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ANTALYA\'da silahla yaralama ihbarı üzerine gittiği olay yerinde, meslektaşının incelediği suç aleti tabancanın ateş almasıyla şehit olan polis memuru Gökmen Taşkıran (36), memleketi Elazığ\'da son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve 2 çocuk babası şehit polis memuru Gökmen Taşkıran\'ın cenazesi, Antalya\'da yapılan otopsinin ardından memleketi Elazığ\'a getirildi. Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde şehit polis Taşkıran için öğlende tören düzenlendi. Merkez Camii\'nde düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çakırcıoğlu, Emniyet Müdür Vekili Mehmet Aysu, Müftü Yusuf Sarıkaya, şehidin ailesi, emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Müftü Sarıkaya\'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit polis memuru Gökmen Taşkıran\'ın cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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