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Şehit polis memuru Sayil toprağa verildi MALATYA (A.A)

27 Aralık 2011 18:12

-Şehit polis memuru Sayil toprağa verildi MALATYA (A.A) - 27.12.2011 - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Zafer Sayil'in cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi. Malatya Şehir Mezarlığı'ndaki caminin avlusunda kılınan cenaze namazına şehit Zafer Sayil'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Ulvi Saran, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük, Emniyet Müdürü Mustafa Aygün, Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile AK Parti Malatya milletvekilleri Mustafa Şahin ve Öznur Çalık da katıldı. Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Hacı Yusuf Gül, namaz öncesi yaptığı konuşmada, şehitliğin önemine işaret ederek, terörü lanetledi. Namazın ardından omuzlarda taşınan şehit polisin naaşı, Şehir Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. Bismil Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bürosunda görevli ekibe ait araca, dün akşam saatlerinde ilçe girişinde teröristler tarafından gerçekleştirilen uzun namlulu silahlı saldırı sonucu, polis memuru Zafer Sayil yaşamını yitirmiş,  bir polis memuru da yaralanmıştı. 

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