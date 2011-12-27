-Şehit polis memuru Sayil için Diyarbakır'da tören DİYARBAKIR (A.A) - 27.12.2011 - Bismil Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bürosunda görevli ekibe ait araca dün akşam ilçe girişinde teröristler tarafından gerçekleştirilen uzun namlulu silahlı saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Zafer Sayil için İl Emniyet Müdürlüğü Vali Ünal Helikopter Alanı'nda tören yapıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, burada yaptığı konuşmada, menfur saldırılar sonucunda polis, asker, sivil vatandaş ve öğrencilerin hayatlarını kaybettiklerini dile getirdi. Eker, terörün bu memleketin ve milletin başına musallat olmuş bir bela olduğunu, dün olduğu gibi bugün de yarın da terörle mücadelenin en etkili şekilde süreceğini söyledi. Eker, son aylarda çok daha etkin bir mücadele yapıldığını gördüklerini belirterek, şöyle dedi: ''Bu da Zafer kardeşimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimiz, emniyet mensuplarımızın, askerlerimizin hepsinin çok üstün çabalarının, gayretlerinin sonucu. Ama bu mücadele yapılırken, maalesef yürek yakıcı kayıplar da veriliyor. Tabii burada kararlılıkla ve fedakarlıkla bu mücadele devam edecek. Milletimizin arzu ettiği beklediği, Kürdüyle Türküyle bütün vatandaşlarımızın özlemini çektiği huzurlu bir barış ortamı tesis edilinceye, terörün bütün melun yüzü silinceye kadar bu mücadele ve çalışma devam edecek.'' Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam da "Aziz şehidim, benim hemşehrim, Kilyos'tan benim öğrencim. Burada da beraber çalıştığımız silah arkadaşımız. Sen rahat uyu. Sen ettiğin yemine sadık, şanlı bayrağımıza yakışır bir şekilde bir hayat yaşadın, görevini ifa ettin. Mertebelerin en yücesine eriştin. Geride bıraktığın minik evlatların bizlere emanet, gözün arkada kalmasın. Bugün bu vesile ile açıkça hiçbir şey bizi yolumuzdan çeviremeyecek. Vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin selameti uğruna her şartta kanunun hakimiyetini sağlamak için mücadele etmeye devam edeceğiz'' dedi. Törende şehit Sayil'in annesi Münire Sayil, babası Hüseyin Sayil, eşi Hatice Sayil, kardeşi Savaş Sayil ve meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Törene, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kutbettin Arzu, Vali Mustafa Toprak, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat, Mine Lök Beyaz, Galip Ensarioğlu, Süleyman Hamzaoğulları, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytekin Sır, çok sayıda askeri erkan ve polis memurları katıldı. Şehit Sayil'in cenazesi törenin ardından arkadaşlarının omuzunda helikoptere taşınırken, Bakan Eker'de cenazesinin nakledilmesine yardım etti. Şehidin cenazesi memleketi Malatya'ya gönderildi.