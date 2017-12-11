Şehit polis memuru Börklüoğlu'nun ölüm yıl dönümünde doğa yürüyüşü yapıldı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Instagram sayfası sosyal medya oluşumu olan \'Etkinlik Kayseri\', 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park önündeki bombalı terör saldırısı sonucu şehit olan 39\'u polis 46 şehit arasında yer alan polis memuru Osman Börklüoğlu anısına Yılanlıdağ’a doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 100 kişi katıldı. Yaklaşık 3 saat süren zirve yürüyüşü sonunda 100 kişi Yılanlıdağ zirvesinde İstiklal Marşı okuyup şehitleri andı ve Yılanlıdağ Zirve defterine düşüncelerini yazdı. \'Etkinlik Kayseri\' Instagram sayfası kurucusu Oğuzhan Abdi Oğuz düzenlenen etkinlikle ilgili olarak, şöyle dedi:

\"Geçen sene kasım ayında kurduğumuz ve Kayseri’de eksikliğini hissettiğimiz kültür sanat etkinlikleri duyuru konusunda ki açığı kapatmak için gönüllü olarak hizmet veren bu platformda daha sonra kendi etkinliklerimizi gerçekleştirmeye karar verdik. İlk önce kamp daha sonra doğa yürüyüşleri, meydan da kitap okuma etkinliği ve en son trenle 5 vagonu dolduran 216 kişi ile 29 Ekimde Anıtkabir ziyareti gerçekleştirmiştik. Şimdide Etkinlik Kayseri ekibimizden Hasan Bütün arkadaşımızın geçen sene 10 aralık 2016 tarihinde Vodafone Park bombalı saldırısında şehit olan arkadaşı Osman Börklüoğlu anısına 10 Aralık 2017 Pazar günü Yılanlıdağ Zirve doğa yürüyüşünü gerçekleştirdik. Tam 1 yıl sonra şehidimizi anmak ve anısını yaşatmak kadar anlamlı bir şey yok bizler için bu bağlamda bu yürüyüşe katılan dostlarımıza teşekkür ederiz ve şehidimizin ailesine bir kez daha sabırlar dileriz.\"

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