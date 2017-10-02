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Şehit polis memuru Börklüoğlu'nun ismi kütüphanede yaşatılacak

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törenle, Şehit Polis Memuru Osman Börklüoğlu'nun adını taşıyan kütüphane hizmete açıldı

02 Ekim 2017 18:03

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu\'nda düzenlenen törenle, Şehit Polis Memuru Osman Börklüoğlu\'nun adını taşıyan kütüphane hizmete açıldı.
Merkez Kocasinan İlçesi Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu\'nda düzenlenen açılış törenine, Vali Süleyman Kamçı, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İstanbul\'da 10 Aralık 2016\'da şehit olan Kayserili Özal Harekât Polis Memuru Osman Börklüoğlu\'nun babası Üzeyir, annesi Yeter ve eşi Özge Börklüoğlu katıldı. Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi öncülüğünde kurulan kütüphanenin açılışında konuşan Vali Süleyman Kamçı, \"Bugün açılışını yapacağımız kütüphane okulumuza hayırlı uğurlu olsun. Şehidimizin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah bize bir daha şehit haberleri göstermesin diyoruz ama ülkemizin hassas bir konumda olması, memleketin menfaatleri için zaman zaman şehit veriyoruz. Allah onlara rahmet eylesin. Şehitlerimizin aileleri bizim başımızın tacıdır. Onlar artık bizim ailemiz oldular. Bugün burada açılan kütüphane ile şehidimiz Osman burada yaşatılacaktır\" ifadelerini kullandı.
Şehit babası Üzeyir Börklüoğlu ise kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı. Vali Süleyman Kamçı ve şehit ailesi kütüphaneyi gezdi.

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