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ŞEHİT POLİS KASTAMONU EMNİYETİNDE ÇALIŞIYORDU ANKARA (A.A)

04 Mayıs 2011 22:58

-ŞEHİT POLİS KASTAMONU EMNİYETİNDE ÇALIŞIYORDU ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, Başbakanlık otobüsüne eşlik eden trafik eskortuna Kastamonu-Çankırı karayolunun 25. kilometresinde düzenlenen silahlı saldırıda polis memuru Recep Şahin'in şehit olduğunu belirtti. Bektaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı Kastamonu'dan uğurladıktan yarım saat sonra gerçekleştiğini söyledi.  Ankara'ya dönen konvoya eşlik eden polis aracına ateş açıldığını ve bunun sonucunda aracın sürücüsü Recep Şahin'in olay yerinde şehit olduğunu bildirdi. Ateş açılmasıyla Şahin'in yanında bulunan diğer polis memurunun arabadan inerek açılan ateşe karşılık verdiğini ifade eden Bektaş, bunun neticesinde onun da yaralandığını belirtti. Çatışmada, polis aracının yakıt deposunun da isabet aldığını ve bunun neticesinde aracın alev aldığını dile getiren Bektaş, güvenlik güçlerinin, sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde olduğunu dile getirdi. Erdoğan Bektaş, şehit Recep Şahin ile yaralı polis memurunun Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığını sözlerine ekledi.

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