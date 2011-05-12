T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ DİYARBAKIR (A.A)

12 Mayıs 2011 13:52

-ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ DİYARBAKIR (A.A) - 12.05.2011 - Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerce ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Gökmen Şimşek için tören düzenlendi. Silopi Emniyet Müdürlüğünün önündeki polis noktasına teröristlerce ateş açılması sonucu yaralanan, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olan polis memuru Gökmen Şimşek için Diyarbakır Havaalanında düzenlenen cenaze törenine Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, Diyarbakır Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam da katıldı. Şimşek'in özgeçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından cenaze, Edirne'ye gönderilmek üzere uçağa konuldu. Saldırıda şehit olan diğer polis memuru Muharrem Ünlü (29) için de Diyarbakır Havaalanında tören düzenleneceği bildirildi. Öte yandan, Çorum Valisi Nurullah Çakır, şehit polis memuru Muharrem Ünlü'nün (29) Mecitözü ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.  Ünlü'nün ilçedeki bir dershanede Türkçe öğretmenliği yaptığı, 2 yıl önce polis olarak göreve başladığı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24