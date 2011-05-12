-ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ DİYARBAKIR (A.A) - 12.05.2011 - Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerce ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Gökmen Şimşek için tören düzenlendi. Silopi Emniyet Müdürlüğünün önündeki polis noktasına teröristlerce ateş açılması sonucu yaralanan, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olan polis memuru Gökmen Şimşek için Diyarbakır Havaalanında düzenlenen cenaze törenine Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, Diyarbakır Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam da katıldı. Şimşek'in özgeçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından cenaze, Edirne'ye gönderilmek üzere uçağa konuldu. Saldırıda şehit olan diğer polis memuru Muharrem Ünlü (29) için de Diyarbakır Havaalanında tören düzenleneceği bildirildi. Öte yandan, Çorum Valisi Nurullah Çakır, şehit polis memuru Muharrem Ünlü'nün (29) Mecitözü ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ünlü'nün ilçedeki bir dershanede Türkçe öğretmenliği yaptığı, 2 yıl önce polis olarak göreve başladığı öğrenildi.