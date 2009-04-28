Şehit polis için Emniyet'te tören düzenlenecek

Bostancı'daki operasponda şehit düşen Emniyet Amiri Balaban için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir tören düzenlenecek.



Şehit Emniyet Amiri Semih Balaban (34) yaklaşık üç yıl görev yaptığı Hakkari'den, bir yıl önce İstanbul'a tayin olmuştu. Hakkari'deki çok sayıda çatışmaya katılan Balaban'ın eşi de polisti. 8 aylık ve 3 yaşında iki kız çocuğu babası olan Balaban, bir yıl önce başkomiserlikten emniyet amirliğine terfi etti. Balaban 7 yıldır Terörle Mücadele Operasyon Bürosu'nda çalışıyordu.

