-Şehit polis için Diyarbakır'da tören DİYARBAKIR (A.A) - 24.09.2011 - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Erman Tosun için Diyarbakır'da tören düzenlendi. Tosun'un Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi morgundan arkadaşları tarafından alınan cenazesi, Vali Ünal Erkan Helikopter Alanı'na getirildi. Tosun'un öz geçmişinin okunmasının ardından konuşan Diyarbakır Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, bugün yine zor ve acı günde bir araya geldiklerini, Tosun'un kendi arzusu ve isteğiyle ''Yunus'' olduğunu söyledi. Sağlam, ''Demek ki böyle bir şehadet nasip olacakmış. İki gün önce ağır yaralıydı. Çok uğraşıldı ama Allah daha çok seviyormuş, yanına aldı. Yakınlarına, teşkilatımıza ve milletimize sabırlar diliyorum. Semamız çok karardı. Umuyorum ki sabah çok yakın ve bu karanlıklardan kurtulacağız. Ruhu şad olsun'' dedi. Törende, gözyaşlarına hakim olamayan ve ayakta durmakta zorlanan baba Mehmet Tosun, anne Emine Tosun, kardeşleri Didem ve Ali Erkan Tosun ile eşi Aslıhan Tosun, şehit polisin cenazesinin başına gelerek gözyaşı döktü. Anne Tosun, eşi, çocukları ve gelinine, ''Gelin, son bir defa öpün oğlumu'' dedi. Okunan duanın ardından, Çakır'ın cenazesi ambulansla helikopterin yanına kadar getirildi. Burada arkadaşları tarafından alınan cenaze dualar eşliğinde helikoptere taşındı. Baba Mehmet Tosun'un, şehit oğlunun arkadaşlarına dönerek, ''Hakkınızı helal edin'' demesi üzerine alanda duygulu anlar yaşandı. 2. Hava Taktik Komutanlığına helikopterle götürülen Tosun'un cenazesi, buradan uçakla Hatay'a gönderildi. Çakır'ın cenaze töreni sırasında yakınları ve silah arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.