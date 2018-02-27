Şehit Polis Fethi Sekin anısına koşacaklar

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Ege Üniversitesi, 5 Ocak 2017\'de İzmir Adliyesi\'ne yönelik terör saldırısını kahramanca önleyerek büyük bir facianın önüne geçen Şehit Polis Fethi Sekin anısına geçen yıl ilk kez yapılan, Kahraman Şehitlerimiz adına Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu\'nu bu yıl ikinci kez gerçekleştirecek. Üniversite kampüsünde 1 Mart Perşembe günü saat 9.00\'da başlayacak koşuya 700\'ün üzerinde kayıt yapıldı. Toplam 10 kilometrelik koşunun startı 20 Mayıs Spor Tesisi önünde verilecek. Türkiye Atletizm Federasyonu ve Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği\'nin (IAAF) yarışma kurallarına uygun olarak yapılacak koşuda atletler kampüs içinde iki tur atarak başlangıç noktasına gelecek. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, üniversitelere kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler, kulüplü ya da ferdi lisanslı sporcular katılabilecek.

Genel klasman, tekerlekli sandalye ve veteranlar kategorilerinde ilk 3\'e giren sporculara kupa verilecek. koşunun ödül töreni saat 11.00\'de yapılacak. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, rektörlükte düzenlenen basın toplantısında, \"Bu koşuyu tüm şehitlerimiz için gerçekleştiriyoruz. Hem Fethi Sekin\'in yüce ruhunu yaşatacağız hem de sporun birleştirici yönüne dikkat çekeceğiz\" dedi. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ali Aksu ise \"Amacımız bu anlamlı koşuyu uluslararası hale getirmek. Bu işi başaracağımıza inanıyorum. Tüm şehitlerimiz önünde saygıyla eğiliyorum\" diye konuştu. Organizasyon Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği, İzmir Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Yaşar Üniversitesi ve Ege Bölgesi Sanayi Odası\'nın da destekleriyle gerçekleşecek.

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