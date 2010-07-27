-ŞEHİT POLİS EMRE YALÇIN TOPRAĞA VERİLDİ KADİRLİ (A.A) - 27.07.2010 - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde terör saldırısında şehit olan polis memurlarından Emre Yalçın, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İslam dinine göre şehide saygı duyulması gerektiğini söyledi. Cerrah, alkış tutmanın doğru olmadığını, şehidin dua beklediğini belirterek, ''Bizlerin huzuru ve mutluluğu için görevi başında şehit olan evlatlarımıza dua edelim. Birliğimizi bozacak hainlere fırsat vermeyelim'' dedi. Şehit Yalçın'ın eşi Hatice ve yakınlarını Vali Cerrah teselli ederek, başsağlığı diledi. Bu sırada şehidin eşi Hatice, annesi Zübeyde, babası Hamza ve oğlu Batuhan Yalçın, Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından, törene katılanlardan bazıları, ''Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez'', ''Ne Mutlu Türküm Diyene'', ''Açılım İstemiyoruz'' diye bağırdı. Şehit Emre Yalçın'ın cenazesi, Merkez Hamidiye Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta bulunan Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. Vali Cerrah, daha sonra tabutun üzerinden alınan Türk Bayrağını şehit babası emekli öğretmen Hamza Yalçın'a verdi. Tören sırasında saygı atışı da yapıldı.