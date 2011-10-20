T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit polis Emen, toprağa verildi İVRİNDİ (A.A)

20 Ekim 2011 17:54

-Şehit polis Emen, toprağa verildi İVRİNDİ (A.A) - 20.10.2011 - Bitlis'in Güroymak ilçesindeki hain saldırıda şehit olan polis memuru Bülent Emen'in (37) cenazesi, Balıkesir'in İvrindi ilçesi Korucu beldesinde toprağa verildi.  Beldede düzenlenen törene, şehit polis memurunun annesi Nimet, eşi Fatma, çocukları Eylül (4) ve Bahadır (10) ile Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan, Belediye Başkanı İsmail Ok, Garnizon Komutanı Tümgeneral Erdal Öztürk, 9. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Kubilay Selçuk, Emniyet Müdürü Ömer Aydın, şehidin daha önce 10 yıl süreyle görev yaptığı Çanakkale'den arkadaşları katıldı.  İki ay önce Mardin'de şehit düşen uzman çavuş Turan Kurt'un ailesi de şehidin büyük boy fotoğrafıyla törendeki yerini aldı.  Tören boyunca gözyaşı döken şehidin eşi Fatma Emen, iki çocuğuna sarılarak, ''Sen şehit çocuğusun. Herkes sana 'Bu şehit oğlu' diye bakacak. Başın dik gezeceksin. Oğlum büyüyecek, babasının yerini alacak. Lanet olsun onlara. Cesaretleri yok karşımıza çıkmaya, arkadan vuruyorlar'' dedi. Belde camisindeki cenaze namazını, Balıkesir Müftü Yardımcısı Fahri Tütüncüoğlu kıldırdı. Tütüncüoğlu, kutsal değerler uğruna canını feda edenlerin yerinin cennet olduğunu belirterek, ''Acımız büyüktür, ama gün, acımızı kalbimize gömerek birlik ve beraberliğimizi dosta düşmana gösterme zamanıdır'' diye konuştu.  Namazın ardından şehit polis memuru Bülent Emen'in cenazesi, belde mezarlığında toprağa verildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24