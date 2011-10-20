-Şehit polis Emen, toprağa verildi İVRİNDİ (A.A) - 20.10.2011 - Bitlis'in Güroymak ilçesindeki hain saldırıda şehit olan polis memuru Bülent Emen'in (37) cenazesi, Balıkesir'in İvrindi ilçesi Korucu beldesinde toprağa verildi. Beldede düzenlenen törene, şehit polis memurunun annesi Nimet, eşi Fatma, çocukları Eylül (4) ve Bahadır (10) ile Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan, Belediye Başkanı İsmail Ok, Garnizon Komutanı Tümgeneral Erdal Öztürk, 9. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Kubilay Selçuk, Emniyet Müdürü Ömer Aydın, şehidin daha önce 10 yıl süreyle görev yaptığı Çanakkale'den arkadaşları katıldı. İki ay önce Mardin'de şehit düşen uzman çavuş Turan Kurt'un ailesi de şehidin büyük boy fotoğrafıyla törendeki yerini aldı. Tören boyunca gözyaşı döken şehidin eşi Fatma Emen, iki çocuğuna sarılarak, ''Sen şehit çocuğusun. Herkes sana 'Bu şehit oğlu' diye bakacak. Başın dik gezeceksin. Oğlum büyüyecek, babasının yerini alacak. Lanet olsun onlara. Cesaretleri yok karşımıza çıkmaya, arkadan vuruyorlar'' dedi. Belde camisindeki cenaze namazını, Balıkesir Müftü Yardımcısı Fahri Tütüncüoğlu kıldırdı. Tütüncüoğlu, kutsal değerler uğruna canını feda edenlerin yerinin cennet olduğunu belirterek, ''Acımız büyüktür, ama gün, acımızı kalbimize gömerek birlik ve beraberliğimizi dosta düşmana gösterme zamanıdır'' diye konuştu. Namazın ardından şehit polis memuru Bülent Emen'in cenazesi, belde mezarlığında toprağa verildi.