Şehit polis Cennet'in adı, anı evinde yaşatılacak

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- DARBE girişimi sırasında Ankara Gölbaşı\'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi\'nin bombalanması sırasında şehit düşen Komiser Yardımcısı 23 yaşındaki Cennet Yiğit\'in adı, memleketi Kayseri\'nin Bünyan ilçesinde ailesinin yaptırdığı anı evinde yaşatılacak. Baba ocağı 2 katlı evin bodrum katında 80 metrekarelik alanda mini bir müzeyi andıran anı evinde Cennet ve silah arkadaşlarını şehit eden misket bombasından, paramparça olan cep telefonuna, üzerindeki kıyafetlere kadar birçok obje ve eşya, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak \'Cennet Yiğit Anı Evi\'nde sergilenecek.

FETÖ/PDY\'nin darbe girişiminde Ankara Gölbaşı\'ndaki Özel Harekat Eğitim Merkezi\'nde darbeci pilotlar tarafından F-16 uçaklarıyla 2 kez bombalanarak savaş alanına dönen kampusta 51 arkadaşı ile şehit olan Kayserili Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit\'in acısını henüz içlerinden atamayan annesi 50 yaşındaki Huriye ile inşaat taşeronu babası, 56 yaşındaki Yahya Kemal henüz hayatının baharında ve nişanlıyken şehit düşen kızlarının anısını yaşatmak, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak için bir anı evi yapmayı planladı.

Bünyan ilçesindeki 2 katlı bahçeli evin 80 metrekarelik bodrumu düzenlenerek, \'Anı Evi\'ne dönüştürüldü. Camlı vitrinlerde, yaşamının baharında ülkesi için şehit olan Cennet Yiğit\'in küçükken giydiği giysiler, oyuncakları, şahit olduğu sırada üzerindeki kıyafetleri, parçalanan cep telefonu, cebinden çıkan paralar, çeyizindeki eşyalar, canını alan hain pilotların F-16 uçağından attıkları misket bombası parçaları bulunuyor.

Bunun yanı sıra şehit polis Cennet Yiğit\'in ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında yaptığı kara kalem, suluboya ve yağlı boya resimler, Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesindeki operasyonda giydiği botlar, özel harekat üniforması, nişanlandığında kesilen kurdele, tuvalleri boyamakta kullandığı fırçalar, çok sayıda çerçevelenmiş fotoğraf ve birlikte şehitlik mertebesine ulaştığı 51 silah arkadaşının vesikalık fotoğrafları, bombalanan Gölbaşı Kampusu\'na ait fotoğraflar mini müzeye dönüşen anı evinin duvarlarında ve içindeki camlı vitrinlerde yer aldı

\'15 TEMMUZ\'DAKİ HAİN KALKIŞMAYI UNUTTURMAK İSTEMEDİK\'

Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit, yaklaşık 3 aydan bu yana kendi olanakları ile hazırladıkları \'Anı Evi\'nin açılışını önümüzdeki hafta açılışını yapmaya hazırlandıklarını anlatırken şöyle dedi:

\"Cennetimizi, yiğit kızımızı asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemiz, asırlardır olduğu gibi bugün de, şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde ayaktadır, inşallah ayakta kalmaya devam edecektir. Cennet kızımız bu ülkenin geleceği için gözünü kırpmadan bedenini hainlere siper etti. Allah o günleri bu millete bir daha yaşatmasın. Bizim çocuğumuz şehit oldu. Adı Cennet’ti, Allah’ın cennetinde şu anda. Kızımız bu vatan için şehit oldu. Sağ olsun devlet büyüklerimiz, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu da bizlerin acısını birazda olsa hafifletiyor. Bir beklentimiz yok ama onların gelip gitmesi bizlerle ilgilenmesi, bir nebze de olsa yüreğimize su serpiyor. Tüm devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Kurmuş olduğumuz anı evinde, Cennet\'imizin bebekliğinden şahadetine kadar olan eserleri yaşatmayı düşündük. Amacımız; 15 Temmuz hain kalkışmaya gelecek nesillere anlatılması amacıyla burada anı evini kurduk. Hain saldırıyı unutmayacağız, hem de unutturtmayacağız. Bu hain kalkışmayı bir nebze olsa hatırlatabilirsek kendimizi bahtiyar sayarız. Tamamen kendimiz yaptık bu anı evini. 80 küsur metrekare bir yerdir bu anı evi. Sürekli açık olacak. Burada insanlar 15 Temmuz hain kalkışmanın ne demek olduğunu görecek. Bir İstiklal, bir Çanakkale Savaşı kadar önemli olduğunu görecek.\'\'

\'İÇİMİZİ EN ÇOK KIZIMI ŞAHET EDEN MİSKET BOMBASI ACITTI\'

Baba Yahya Kemal Yiğit, Anı Evi\'ndeki objeler arasında en çok duygulandığı eşyanın vitrine koydukları, Gölbaşı Kampusu\'ndan aldıkları, kızının şahadetine yol açan misket bombası olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"İçimi en çok acıtan eşya ise, kızımın ölümüne neden olan misket bombasıdır. Bu bomba dünya da yasak olan bombadır. Teröristlere bile attırılmayan bir bomba Gölbaşına atıldı. Benim evladım bu bomba ile şehit oldu. Gölbaşı kampusunda 51 vatan evladı şehit oldu. Bunu yapan insan denir mi ? Amcamın oğlu yerde bulmuş bu bombayı. Bize getirdi. Değil insan bunu hayvan yapmaz. Vallahi hayvana hakaret olur. Bunların davasına katılmak istiyorum ama dayanamam. Bilmiyorum, ikilem arasındayım. Ne yapacağımı bilmiyorum.\"

\'CENNETİMİZ ANIEVİNDE ÖLÜMSÜZ OLACAK\'

Duygu dolu anların yaşandığı Anı Evi\'nde şehit Cennet Yiğit’in annesi Huriye Yiğit, kızının devletine ve milletine aşık olduğunu, 1 Cennet’in gidip 1000 Cennet’in geleceğini söyledi. Evlatsız olunacağını ancak vatansız olunamayacağını söyleyen anne Yiğit gözyaşları içinde DHA\'ya, şöyle dedi:

\"Cennet ile ilgili bir şeylerin anı olarak kalması her zaman istediğimiz şeylerdi. Kızımdan bir şey kalsın, hiç unutulmasın. Bu anı evininin oluşmasını en çok babası istedi. Evin altında anı evi gibi bir şeyler yapalım istedi. Bunları, yani eşyalarını dağıtsaydık, kendisinden bize bir hatıra kalmayacaktı. Küçüklüğüne dair fotoğraflar, babasının 20 sene önce aldığı oyuncaklar, kitaplar, Cumhurbaşkanından gelen bayrak, kuranı kerim, evinden getirdiğim postallar var. Şehit ailelerine bizim yaptığımızı öneriyorum. Bazı şehit aileleri \'\'Çocuklarının eşyalarını görmeye tahammül edemiyor, görünce dayanamıyorum\' diyorlar. Ancak, şehit kızınızın en ufak bir tokasını bile bir yerden bulduğunuzda seviniyorsunuz. Çocuğumu bütün Türkiye hatırlasın ölümsüz olsun istiyorum. İçlerinden belki binlerce Cennetler çıkacak. O nedenle şehit polis kızımızın, gençlere örnek olmasını istiyorum.\"



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