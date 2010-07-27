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ŞEHİT POLİS ASLAN OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ OSMANİYE (A.A)

27 Temmuz 2010 19:18

-ŞEHİT POLİS ASLAN OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ OSMANİYE (A.A) - 27.07.2010 - Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki terör saldırısında şehit olan polis memuru Hasan Aslan'ın cenazesi, Osmaniye'nin merkeze bağlı Tehçi köyünde törenle toprağa verildi. Polis memuru Hasan Aslan'ın cenazesi, Adana'da düzenlenen törenin ardından Osmaniye'nin Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine getirildi.  Şehit polis memurunun eşi Nurcan (29), annesi Safiye (50) ve babası Muzaffer Aslan (55) yakınları tarafından sakinleştirilirken teröre lanet okudu. Şehit polis memurunun cenazesi, merkeze bağlı Tehçi köyüne götürüldü.  Şehit polisin çocukları Elanur (10) ve Atakan Aslan (5) annelerinin yanından ayrılmadı. Hasan Aslan'ın cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra  Osmaniye vali yardımcıları Hayrettin Çiftçi ile Yüksel Ünal, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Apaçık, Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren, Korkut Ata Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aykut Gül ve vatandaşlar katıldı. Cenaze, Tehçi Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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