-Şehit Polis Alcıoğlu için tören HATAY (A.A) - 14.10.2011 - Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler beldesindeki Şehit Kazım Şengül Polis Merkezi Amirliği binasına yapılan saldırıda şehit olan Polis Memuru Kadir Alcıoğlu için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, polis memurunun Dörtyol ilçesinde hemşire olan eşi Fatma ile 6 yaşındaki oğlu Ali ve 4 yaşındaki kızı Ayşenur ve Kahramanmaraş'tan gelen yakınları da katıldı. Törende konuşan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, tüm vatandaşların bu saldırıları nefretle karşıladığını ifade ederek, şunları söyledi: ''Şehidimizi yolcu ediyoruz. Bu alçak ve kalleş saldırıyı yapanlar hiçbir surette emellerine ulaşamayacaklar, bundan sonra da ulaşamayacaklardır. Terör örgütü mensupları şunu çok iyi bilmelidirler ki milletimiz, güvenlik güçlerimizle birlikte vatan, ülke için sonsuza dek birlik ve beraberlik içinde mücadeleyi sürdürecektir. Gereken mücadele dün yapılıyordu, bugün de yapılmaya devam edilmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, başta şehidin ailesine, emniyet mensuplarına ve tüm güvenlik görevlilerine baş sağlığı diliyorum.'' Törenin ardından şehit polisin cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a gönderilirken, eşi Fatma Alcıoğlu da ambulansa binmek için direndi. İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç'ın ikna ettiği şehit eşi başka bir araçla yola çıktı. Törene, Şehidin yakınları, AK Parti Milletvekilleri Orhan Karasayar, Adem Yeşildal, Hacı Bayram Türkoğlu ve Mehmet Öntürk, CHP Milletvekilleri Hasan Akgöl, Mehmet Ali Ediboğlu, Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder, Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Başoğlu ve vatandaşlar katıldı. Dün, İskenderun'un Denizciler beldesindeki Şehit Kazım Şengül Polis Merkezi'ne yapılan saldırıda bir polis memuru ölmüş, 2 polis memuru ile bir sivil memur yaralanmıştı. Olayda bir terörist de ölü olarak ele geçirilmişti.