Şehit polis, ailesi üzülmesin diye görev yerini gizlemiş!

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 5 Eylül günü özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araca, PKK’lılarca düzenlenen saldırıda yaralanan ve Ankara’daki tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde hayatını kaybeden 24 yaşındaki Yunus Emre Akbaş, bugün memleketi Aksaray’da son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bir törenle defnedilen Yunus Akbaş’ın babası , oğluyla saldırıdan 1 gün önce telefonla görüştüğünü ve üzülmemeleri için Cizre’de olduğunu kendilerinden sakladığını söyledi. Baba Akbaş, ''Bize, Başbakan’ı korumak için Mardin’de otelde olduklarını söylemişti. Bizden gerçeği saklamıştı'' dedi.

Hasan Bölükbaş'ın DHA'da yer alan haberine göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tolga Topçuoğlu'nun (26) naaşı memleketi Malatya’daki baba ocağına getirilerek, helallik alındı. Sağlık görevlileri Topçuoğlu’nun 2 aylık bebeği Baran ile yakından ilgilendi. Topçuoğlu’nun cenazesi Malatya şehir mezarlığı Camii'ne resmi tören ve cenaze namazı için götürüldü.

Şehit Uzman Onbaşı Hakan Öcalan'ın yakını yere yığıldı

Mardin’in Nusaybin ile Midyat İlçeleri arasındaki Bagok Dağı’nda dün PKK’lılarla girdiği çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Hakan Öcalan, 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Selen Kışlası’nda düzenlenen askeri törenle memleketi İstanbul’a uğurlandı.

Törene katılan 7’inci Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yavuz, şehit Uzman Onbaşı Hakan Öcalan’ın kardeşleri ve yakınlarının yanına giderek başsağlığı diledi. Korgeneral Yavuz, "Daha dün Diyarbakır’ın bir ilçesinde 2 askerimizi, işlerine giderken kahpece pusu kurarak, 2 evladımızı şehit ettiler. Ama bunu herkes bilsin terör örgütü ile sonuna kadar mücadelemizi yapıp, kökleri kazılıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Hepimizin başı sağolsun" dedi.

Törene katılan şehidin arkadaşlarından Azize Derinkul fenalık geçirdi. Derinkul'a askeri personel ve arkadaşları müdahale etti.

Şehit olmadan önce paylaştı

Şehit Uzman Onbaşı Hakan Öcalan’ın sosyal paylaşım sitesindeki kişisel sayfasından, "Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta, nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız, acıdan mahrum, hasrete sadık olursanız, sevginiz, sevdalarınızın bileklerinde, kalbiniz aşkın dileklerinde koksun" ve "Şehitler diyorlar ki: Feryatlara kanmayın, tabutlara bakıp da, bizi öldü sanmayın. Biz, ölümü öldüren bir iman taşıyoruz, Kuran’a and olsun ki, dipdiri yaşıyoruz. Ana, baba, eş, kardeş, silin gözyaşlarınızı, bu şeref size yeter, dik tutun başınızı. Bu ilahi şöleni veda sanmayın, sakın; biliniz ki cennette, buluşmamız çok yakın" şiirleri paylaştığı ve "Yılın en anlamlı fotoğrafı" başlığı altında bebek arabası içerisindeki bir bebeği arkasına alan Türk Askeri ile bebek arabası içindeki bir bebeği kendine siper etmiş bir PKK’lının fotoğrafını paylaştığı görüldü.

Şehit Polis Yunus Emre Akbaş'ı 10 bin kişi uğurladı

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 5 Eylül günü özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araca, PKK’lı roketatarlı saldırısında yaralanan, tedavi gördüğü Ankara’daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde kurtarılamayarak dün şehit olan 24 yaşındaki Yunus Emre Akbaş, bugün memleketi Aksaray’da yaklaşık 10 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit babası Mustafa Akbaş, oğluyla saldırıdan 1 gün önce telefonla görüştüğünü ve üzülmemeleri için Cizre’de olduğunu kendilerinden sakladığını belirterek, ''Bize, Başbakan’ı korumak için Mardin’de otelde olduklarını söylemişti. Bizden gerçeği saklamıştı'' dedi.

3 yıllık polis memuru olan Yunus Emre Akbaş, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nde görevli iken geçici görevle Şırnak’ın Cizre İlçesi’ne gitti. 5 Eylül günü özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araca, PKK’lı teröristlerin roketatarlı saldırısında Yunus Emre Akbaş, araçta bulunan meslektaşlarıyla birlikte yaralandı. Ağır yaralanan Akbaş, tedavi gördüğü Ankara GATA’da yapılan tüm müdahaleye rağmen dün kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Akbaş’ın cenazesi akşam saatlerinde memleketi Aksaray’a getirilip, Somuncu Baba Türbesi’ndeki morga kondu.

Baba evine getirilip helallik alındı

2’si kız 3 çocuklu Akbaş ailesinin en küçük ferdi olan şehit Yunus Emre Akbaş’ın, Türk bayrağına sarılı cenazesi bugün helallik alınması için baba evine getirildi. Baba Mustafa Akbaş, cenaze aracındaki oğlunun tabutunun yanına gidip, sarılıp ağladı. Güçlükle ayakta duran anne Hatice Akbaş’a ise bir kadın özel harekat polisi eşlik etti.

Şehit Akbaş’ın cenazesi duanın ardından Aksaray Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Burada yapılan resmi törenden sonra Ulu Camii’ne götürüldü.

Aynı saldırıda yaralanan silah arkadaşı da son görevini yerine getirdi

Şehit Akbaş’ın, mesai arkadaşları olan özel harekat polisleri de yalnız bırakmadı. Özellikle aynı saldırıda yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olan özel harekat polisi Kamil Günser de, cenaze törenine katıldı. Şehit babası Mustafa Akbaş’ın yanından ayrılmayan Günser, ”Biz görev için gidiyorduk. Aracın arkasından roketatarlı saldırı oldu. Şu an saldırıyla ilgili bir şey hatırlamıyorum” dedi.

Şehit Babası: Oğlum, ’devlet bize sahip çıkıyor’ demişti

Şehit babası Mustafa Akbaş, oğluyla saldırıdan 1 gün önce telefonla görüştüğünü ve üzülmemeleri için Cizre’de olduğunu kendilerinden sakladığını belirterek, ”Bize, Başbakan’ı korumak için Mardin’de otelde olduklarını söylemişti. Bizden gerçeği saklamıştı. ’Baba biz, Başbakanı korumak için Mardin’e geldik. Oteldeyiz. Durumumuz iyi. Devlet bize sahip çıkıyor. Bizi merak etmeyin’ demişti. Daha sonra Cizre’de saldırı oldu” dedi.

Mustafa Akbaş, saldırının ardından tedavi altına alınan oğluyla hiç konuşamadıklarını belirterek, ''Hiç konuşamadık. Uyutuyorlardı” diye konuştu.

Şehit Akbaş’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ervah Mezarlığı’na defnedildi. Törene, Vali Şeref Ataklı, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, milletvekilleri, askeri erkan, ailesi ve yakınlarıyla birlikte yaklaşık 10 bir kişi katıldı.