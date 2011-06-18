-ŞEHİT POLİS 3 YIL ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞAMIŞ ERZİNCAN (A.A) - 18.06.2011 - Erzincan'da, cinnet getiren polis memuruna müdahale sırasında vurulan ve yürüyerek bindiği ambulansla hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayan polis memuru Yusuf Arslan'ın, 3 yıl önce de buna benzer bir olay yaşadığı ortaya çıktı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, görev yaptığı Erzincan'da, 20 Ekim 2008 tarihinde bir ihbarı değerlendiren polis memuru Arslan, 24 DS 045 plakalı sivil polis otosu ile olay yerine giderken, Çevre Yolu Sebze Hali kavşağına, ters yönden giren İsmet Us yönetimindeki 24 AE 302 plakalı traktörün römorkuna çarpmıştı. Kazada yaralanan Arslan'ın, hurdaya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak, yaklaşık 50 metre uzaklıktaki akaryakıt istasyonunda yakıt almak için duran ambulansa kadar yürüdüğü belirlenmişti. Erzincan Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen Arslan, daha sonra taburcu edilmişti. Arslan'ın yaklaşık 3 yıl önce geçirdiği bu kaza, bazı yerel televizyon kanallarında haber olmuştu. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Muhammet D.'nin, önceki gece cinnet getirerek havaya açması olayında müdahale için bölgeye giden Arslan, henüz hangi silahtan çıktığı belirlenemeyen kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Vurulduğunu fark etmeyen Arslan, aracı olay yerinden götürmeye çalışmış, bu esnada olayı görüntüleyen gazetecilerin uyarısı üzerine aracını durdurup, kurşun yarasını eliyle kapattıktan sonra, iş merkezinin önünde bekletilen ambulansa yürüyerek binmişti. Erzincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Arslan, burada yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.