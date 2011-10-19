-Şehit polis 19 Kasım'da düğün yapacaktı KOCAELİ (A.A) - 18.10.2011 - Bitlis'in Güroymak ilçesindeki hain saldırıda şehit düşen polis memuru Volkan Sabaz'ın (22) Kocaeli'de bulunan ailesinin evinde hüzün yaşanıyor. Sabaz'ın haziran ayında şark görevi için Bitlis'e gittiği 7 Ekim'de nikahlandığı ve 19 Kasım'da ise İzmit'te düğün yapacağı öğrenildi. Kartepe ilçesi Arslanbey Atakent Mahallesi'nde oturan şehit polis Volkan Sabaz'ın ailesine Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Yüksel Toprak taziye ziyaretinde bulundu. Baba Mehmet anne Makbule ve kardeşlerine başsağlığı dileyen Toprak, ''Vatanımız, milletimiz, devletimiz sağ olsun. Bunu hiçbir zaman unutmayın, bu ülkede bu kadar şerefli insan varken şerefsizlerin hesabını soracaklardır. Sadece bunu söylemek istiyorum'' dedi. Şehidin ağabeyi Hakan Sabaz ise kardeşinin 2009 yılında Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğünde göreve başladığını ve 2,5 ay önce de nişanlandığını, haziran ayında da şark görevinin çıktığını söyledi. Kardeşinin 7 Ekim'de nikah kıydığını ve 19 Kasım'da da düğün yapacağını anlatan Sabaz, ''19 Kasım'da düğünü vardı, her şeyi hazırlamıştık. Bugün de konuştuk. Bana çok düğünü olacağı için heyecanlı olduğunu söylemişti. Benim içime doğmuştu böyle olacağı yapacak bir şey yok. Bundan 3 hafta önce de gelmişti düğün salonunu tutmuştuk'' dedi. Şehit polisin evinin evinin önünde 112 ambulans ekibi beklerken, balkonuna Türk bayrağı asıldığı ve yakınlarının başsağlığına geldikleri görüldü. Şehidin yarın Kartepe'de kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.